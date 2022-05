Kulturbrauerei: Pankow feiert 110-fache Jugendweihe

Jugendweihen kommen in Pankow wieder in Mode – nun stehen in der Kulturbrauerei große Festivitäten mit Ost-Tradition ins Haus.

Die Kulturbrauerei an der Schönhauser Allee gehört zu den prägenden Bau-Ensemblen in Prenzlauer Berg - und gilt auch als Zentrum für Jugendweihen im Bezirk Pankow.

Berlin. Es ist eine Zäsur im Leben junger Menschen, die erwachsen werden. Eine wichtige Tradition aus Zeiten der DDR, die aber eine noch ältere Geschichte hat. Und nun kommen „Jugendweihen“ wieder in Mode. Ein Zentrum der Festivitäten mit Ansprachen, kleinen Geschenken und Geselligkeit: Die Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Hier finden laut Bezirksamt Pankow 2022 nicht weniger als 14 Jugendweihen mit insgesamt 6000 Gästen statt.

Wichtigster Akteur dabei: Der Jugendweiheverein Berlin / Brandenburg. Eine Feierlichkeit unterstützt der Bezirk nun selbst. Bürgermeister Sören Benn (Linke) kündigt eine Rede an, um am Mittwoch, 4. Juni, die Weihe für 110 besondere Festgäste in der historischen Brauereianlage zu zelebrieren.

Pankows Bürgermeister kündigt Serie von Feiern an

Ein ostalgischer Hintergrund soll aber nicht vorliegen – so betont das Bezirksamt die 170 Jährige Tradition solcher Veranstaltungen im deutschen Raum. An diese Geschichte will Benn anknüpfen, wenn er sagt: „Es ist mir eine große Freude, am 4. Juni die Jugendlichen und ihre Familien bei diesem bewegenden Fest als Gratulant zu begleiten. Die Jugendweihe als symbolischer Start in das Erwachsenenleben soll ihnen allen als ganz besonderer Moment in Erinnerung bleiben und ich wünsche schon jetzt allen von Herzen alles Gute für die Zukunft.“

Zu späteren Jugendweihe-Anlässen in diesem Frühling und Frühsommer sollen noch weitere Repräsentanten des Bezirksamts Pankow vorsprechen: Am 11. Juni erscheint der stellvertretende Bezirksverordneten-Vorsteher Paul Schlüter (Linke), am 18. Juni erwartet man Familien-Stadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) und am 25. Juni Schul- und Kulturstadträtin Dominique Krössin (Linke).

Jugendweihe in der Kulturbrauerei: Festprogramm mit All-Time-Klassikern

Eine unterhaltsame Weihe für alle verspricht zum Fest am 4. Juni ein Rahmenprogramm mit Moderator und Rapper Fargo. Gemeinsam mit dem Duo Blackbird soll er laut Bezirksamt Pankow ein amüsantes Gespann bilden. Dazu gibt es Beats mit All-Time-Klassikern, deutschsprachigen Popsongs und eigenen Titeln. Einen eigenen Rhythmus setzt außerdem Robert Memmler mit seiner Percussionperformance. Andere Geschmäcker werden Gefallen an der Performances der Berlin Show Dancers finden. Ein Höhepunkt der Show wird laut Bezirk das gemeinsame Finale zu Tim Bendzkos „Hoch“.

