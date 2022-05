Ein Berliner Schüler revolutioniert die Wetterdatenmessung

Berlin. Jeden Tag steigen weltweit mehrere tausend Ballons in den Himmel, um Wetterdaten zu sammeln. Nach zwei bis drei Stunden zerplatzen sie, und die Sonden, in denen unter anderem schädliche Stoffe wie Lithium verbaut sind, landen irgendwo in der Umwelt. „Das ist kein sehr nachhaltiges System und hat mir überhaupt nicht gefallen“, sagt Amon Schumann.

Deshalb entwickelte der 17-jährige Schüler des Pankower Robert-Havemann-Gymnasiums einen eigenen Wetterballon mit solarbetriebener Sonde. Damit gewann er bereits im vergangenen Jahr den Bundeswettbewerb Jugend forscht – und nun wurde sein Projekt „In 80 Tagen um die Welt – kleine Sonden auf großer Mission“ auch noch in den USA bei der Regeneron International Science and Engineering Fair mit insgesamt sechs Auszeichnungen prämiert.

Amon Schumann hat in den USA gleich sechs Preise gewonnen

Die Reise in die USA lag für den Gymnasiasten inmitten der Abiturzeit. Das war aber trotzdem machbar, da die Schule in all den Jahren seiner verschiedenen Jugend-Forscht-Projekte immer Wege fand, Amons Forschungstätigkeit zu unterstützen. Gelohnt hat sich die Reise nach Atlanta für den Schüler auf jeden Fall.

Er errang mit seinem innovativen Konzept nicht nur den mit 10.000 US-Dollar dotierten Craig R. Barrett Award for Innovation, den 1. Preis im Fachgebiet Engineering Technology: Statics & Dynamics in Höhe von 5.000 US-Dollar und den IEEE Foundation Presidents’ Scholarship Award im Wert von 10.000 US-Dollar. Sondern auch den zweiten, mit 1.000 US-Dollar dotierten Sonderpreis der American Meteorological Society (AMS), einen Preis der China Association for Science and Technology (CAST) verbunden mit 1.200 US-Dollar Preisgeld sowie eine einjährige studentische Mitgliedschaft im International Council on Systems Engineering (INCOSE).

Amon Schumann baute Ballon aus mehrschichtiger Folie

Auch Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) gratulierte Amon zu seinem „großartigen Erfolg“. Es freue sie sehr, „dass die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Fächer dadurch ausdrücklich gewürdigt wird“, sagte Busse. Wenn Amon selbst über seine Wettbewerbsarbeit, die aus dem seit 2019 am Robert-Havemann-Gymnasium laufenden Strato-Projekt (Stratosphärenballon zur Aufnahme von Umweltmessdaten im Luftraum über Berlin) hervorgegangen ist, spricht, klingt er ruhig und sachlich.

„Mein Physiklehrer Dr. Alexander Stendal hat mich sehr ermutigt, an dem Wettbewerb Jugend forscht teilzunehmen.“ Amon, der in in seiner Freizeit als Funkamateur aktiv ist, entwickelte einen Ballon aus einer besonders haltbaren, mehrschichtigen Folie und baute viele Generationen von Radiosonden. „Mein Ziel war es, die Flugzeit der Wetterballons um ein Vielfaches zu erhöhen“, sagt er, „das schont die Umwelt und spart enorm viele Kosten.“

Amon Schumann: Ein Ballon war 52 Tage unterwegs

Statt zwei bis drei Stunden wie die herkömmlichen Wetterballons ist einer seiner Ballons bereits 52 Tage in der Stratosphäre unterwegs gewesen und hat die Erde dabei mehrfach umrundet. Die von ihm gebauten Solarradiosonden sind wesentlich leichter als die Geräte, die bis jetzt von den Wetterdiensten eingesetzt werden.

„Meine Sonde wiegt nur etwa 4,8 Gramm“, sagt Amon, „die normalen um die 100 Gramm.“ Durch die lange Flugdauer können die Sonden viel mehr Messdaten aufnehmen, und es wird Material gespart. „Der Umweltaspekt war mir bei der Entwicklung sehr wichtig“, sagt Amon. „Es hat mir viel Spaß gemacht, eine innovative, neue Lösung auszutüfteln und diese in der Praxis zu erproben.“

Amon Schumanns Leidenschaft für Elektrotechnik liegt in der Familie

Die Leidenschaft für Naturwissenschaften und Elektrotechnik liegt bei dem Pankower Schüler in der Familie. Seine Mutter ist Ärztin, sein Vater Softwareentwickler, und seine ältere Schwester hat bereits vor ein paar Jahren mit einem Projekt über Gehirnwellen erfolgreich am Wettbewerb Jugend forscht teilgenommen. „Ich konnte hier mein Hobby und die Forschung super miteinander kombinieren“, sagt er. Und auch zukünftig will sich Amon weiter mit ähnlichen Themenfeldern beschäftigen. „Ich möchte an der TU Berlin Elektrotechnik studieren“, sagt er.

Aber jetzt stehen erstmal sein Abitur und sein Stand auf der Hannover Messe, an dem er sein Projekt vorstellt, im Vordergrund. Danach will er sich dann eine Auszeit nehmen, in den Urlaub fahren zum Windsurfing, seiner anderen Leidenschaft.

„Doch bevor dann mein Studium losgeht, widme ich mich dann noch einmal meiner Wettersonde“, sagt er. Sein Ziel ist es, das Projekt möglichst einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. „Es wäre mein Traum, wenn es irgendwann das derzeitige System auf der ganzen Welt ersetzen würde“, sagt Amon. Dem Deutschen Wetterdienst hat er seine Idee bereits gezeigt. „Sie waren zumindest nicht uninteressiert“, sagt Amon.