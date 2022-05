Frust über Probleme bei Briefzustellung in Prenzlauer Berg

Berlin. Als Frank Fischer spät am Abend nach Hause kommt, findet er einen Haufen Post in seinem Briefkasten vor. Es sind Briefe, die schon vor längerem abgeschickt wurden. In den drei Wochen zuvor sei überhaupt keine Post zugestellt worden, wie er berichtet. Fischer wohnt in der Kopenhagener Straße in Prenzlauer Berg. Das Problem betreffe nicht nur ihn allein, sondern auch seine Nachbarn.

Es ist außerdem nicht das erste Mal, dass der Briefkasten leer bleibt: „Im März gab es schon drei Wochen, in denen wir keine Post erhalten haben“, berichtet der Beamte, der seit 2015 in Prenzlauer Berg wohnt. Damals war neben seinem Stadtteil vor allem Steglitz von Problemen bei der Briefzustellung betroffen, wie der Tagesspiegel zuerst berichtet hatte. Fischer habe sich mehrfach bei der Post beschwert. Dort hieß es, dass sein Anliegen prioritär behandelt werde. „Nach drei Wochen trudelten dann die ersten Briefe ein.“

Anwohner in Prenzlauer Berg: „Wir sind hier in Berlin, nicht in der Provinz“

Nun also seit drei Wochen das gleiche Problem. „Ich lebe in einem 30-Parteien-Haus. Kein einziger bekommt irgendwas.“ Auf der Post- und DHL-App könne er immer einsehen, welche Briefe kommen sollten, darunter Rechnungen, die er begleichen muss, aber auch Rezepte für Medikamente. Seine Nachbarn berichteten von Tickets für Kulturveranstaltungen, die sie längst bezahlt hätten und bald anstehen würden, aber nicht zugestellt werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir sind hier in Berlin und nicht sonst irgendwo in der Provinz“, sagt Fischer. Mittlerweile legten er und seine Nachbarn täglich Beschwerde bei der Post ein, die wiederum keine Begründung für die Zustellungsprobleme liefere. „Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es keine Entschuldigung für diesen langen Zeitraum gibt“, sagt Fischer sichtlich frustriert. „Das kann mal zwei, drei Tage passieren, aber doch nicht drei Wochen.“

Deutsche Post spricht von vereinzelten Verzögerungen

Die Deutsche Post AG hingegen weist den schweren Vorwurf zurück, drei Wochen die Straße nicht beliefert zu haben:„Die Wahrnehmung, dass wir über mehrere Tage oder gar Wochen in einzelnen Straßen nicht zustellen, können wir nicht bestätigen. Die Zustellbezirke sind besetzt, die Deutsche Post kommt“, erklärt Hans-Christian Mennenga, Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group. Von der Betriebsleitung vor Ort hieße es lediglich, dass es im Bereich der Kopenhagener Straße und umliegender Straßen aktuell zu einzelnen Verzögerungen von Sendungen kommen könne.

Viel zu schleppen: Ein Postbote der Deutschen Post bei der Zustellung von Briefen. (Archivbild)

Foto: Sebastian Kahnert / dpa

„Der Krankenstand in unserem Zustellstützpunkt ist hoch“, führt Mennenga als Begründung für die Zustellungsprobleme an. Zwar gebe es Notfallpläne im Falle eines hohen Krankenstands, insbesondere in Zeiten der Pandemie, doch könnten Ausfälle nicht immer ad hoc vollumfänglich aufgefangen werden. So räumt die Post ein, dass es „vereinzelt Einschränkungen in den Bezirken Steglitz/Friedenau, Schöneberg und Pankow“ gegeben habe. Für die jüngsten Ausfälle sei bereits Personal aus anderen Bereichen hinzugezogen worden, um Rückstände abzuarbeiten. „Wir sind zuversichtlich, ab kommender Woche wieder die gewohnte Qualität anbieten zu können. Für die zeitweisen entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.“

Frank Fischer hat solche Entschuldigungen und Beteuerungen schon oft gehört. Die Stellungnahme der Post verärgere ihn und seine Nachbarn: „Wenn seit mehreren Wochen an keinem einzigen Tag Post zugestellt wird, wirkt die Antwort der Post wie purer Hohn.“ Er habe sich deshalb schon bei der Bundesnetzagentur beschwert, die prüft, ob sich der Postdienstleister an die gesetzlichen Vorgaben hält. Diese sehen vor, dass Briefe mindestens einmal täglich an jedem Werktag zugestellt werden müssen, wie es in einer Anleitung der Verbraucherzentrale Niedersachsen heißt, die eine Vielzahl an Beschwerden bezüglich der Postzustellungen erhalten hat.

Bundesnetzagentur will sich vor Ort selbst ein Bild machen

Die Bundesnetzagentur bestätigt auf Berliner Morgenpost-Anfrage, im März 2022 eine besondere Häufung von Beschwerden zu Mängeln bei der Briefzustellung durch die Deutsche Post AG aus den Berliner Postleitzahlbereichen 10405, 10435 und 10437 in Prenzlauer Berg verzeichnet zu haben. Diese hätten auf eine „mögliche Beeinträchtigung der postalischen Grundversorgung in diesem Bereich“ hingewiesen. Deshalb sei das Postunternehmen aufgefordert worden, die Mängel zeitnah abzustellen und die dafür ergriffenen Maßnahmen darzulegen. „Die Deutsche Post AG hat in ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass sich die Zustellsituation vor Ort wieder stabilisiert habe. Gründe für die Zustellmängel seien nach Angabe der Deutschen Post AG die Neubemessung der Zustellbezirke sowie Personalengpässe gewesen“, erklärt Pressesprecherin Marta Mituta.

Eine Auswertung der Beschwerdelage im April stehe noch aus. Bisher sei aber abzusehen, dass es zu einer Häufung von Beschwerden in Steglitz gekommen ist. „Ob die Bundesnetzagentur auch hier eine Anlassprüfung wegen einer mangelhaften Briefzustellung durchführen wird, kann erst nach Abschluss der Auswertung entschieden werden.“ Zudem sei in Kürze eine Vor-Ort-Prüfung verschiedener Zustellstützpunkte in Berlin geplant, um sich selbst ein Bild von den Berliner Verhältnissen zu machen.

Bundesnetzagentur kann nicht sanktionieren

Die Bundesnetzagentur kann zwar den jeweiligen Postdienstleister auffordern, Mängel zu beheben, hat aber keine Befugnis, eine behördliche Anordnung zu erlassen, um ein Unternehmen zur Erbringung bestimmter Qualität zu verpflichten, oder Sanktionen zu verhängen. „Der Postdienstleister ist in der Regel selbst dafür zuständig, Beschwerden über Schlechtleistungen im Einzelfall nachzugehen und eine ordnungsgemäße Erfüllung des abgeschlossenen Vertrages sicherzustellen.“

Mehr Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier.