Graffiti in Pankow Hier kommt eine neue legale Graffiti-Wand in Prenzlauer Berg

Berlin. Die einen sehen sie als Zierde, die anderen als Beschmutzung: Graffiti sind berlinweit auf Häuserwänden, Mauern und anderer Infrastruktur. Graffiti prägen das Berliner Stadtbild, spalten jedoch so manche Gemüter – zwischen Kriminalität und Kunst. Die Bezirksverordneten Pankows scheinen jedenfalls mehrheitlich zu Letzterem zu neigen, denn am Mittwoch wurde in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow positiv über den Antrag für eine legale Graffiti-Wand und einen dazugehörenden Müllcontainer an der Mendelssohnstraße in Prenzlauer Berg entschieden.

Weniger Müll durch bereitstehende Container

Dass die Müllproblematik eine große Rolle bei der Abwägung über die punktuelle Legalisierung von Graffiti spielt, zeigte sich bereits in der Kleinen Anfrage des Bezirksverordneten Maximilian Schirmer (Linke), der auch an dem BVV-Antrag beteiligt war. Auf die Frage, an welchen Standorten, die das Sprayen von Graffiti erlauben, es eine Müllproblematik gebe, antwortete Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung Rona Tietje: „Im Mauerpark und an der Graffiti-Fläche Rosenthaler Weg.“

Die Vereinbarung mit den Nutzenden und Kunstschaffenden basiere darauf, dass sie ihren Müll selbstständig entsorgen. „Die Abfallentsorgung klappt eben nicht wie vereinbart und muss derzeit vom Straßen- und Grünflächenamt (SGA) aus Unterhaltsmitteln des Straßenbaulastträgers finanziert werden“, heißt es aus dem Bezirksamt.

Gerade aber der Mauerpark fungiert als Positivbeispiel für den Antrag, die Wand an der Mendelssohnstraße ebenfalls für Graffiti freizugeben. In der Begründung der Einreichenden heißt es, dass die Wand bereits für illegale Graffiti genutzt werde, wodurch einiges an Unrat entstehen würde. Im Mauerpark hingegen könne beobachtet werden, dass die Menschen ihren Müll in die zur Verfügung stehenden Behälter werfen würden.

„Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten Menschen wollen ja wieder in einen Park kommen und nicht in eine Müllhalde. Graffiti-Künstler*innen sind da nicht anders“, erklärt Schirmer auf Anfrage der Berliner Morgenpost. „Wir können sehen, dass die Müllcontainer im Mauerpark ständig voll sind und leider oft nicht ausreichen. Trotzdem haben die dort aufgestellten Müllcontainer schon Wirkung gezeigt. Es ist deutlich weniger Müll vor Ort.“

Nicht verbieten, was nicht unterbunden werden kann

Besonders schlimm sei es an Orten, an denen illegal gesprüht werde. Der Grund: Wenn das Ordnungsamt oder die Polizei auftauchen, würden die Dosen im Zuge des Fluchtinstinkts meist einfach auf den Boden geworfen. „Wenn sie wissen, dass sie wieder kommen können, wollen sie ihre Orte auch sauber halten.“ Das Credo des Antrags lautet, nicht verbieten, was ohnehin nicht unterbunden werden kann. „Die repressive Taktik der Kriminalisierung hat genau das Gegenteil bewirkt. Wir müssen die Graffiti-Kunst aus der Schmuddelecke holen“, so Schirmer.

Darüber hinaus verfolge die Legalisierung der Graffiti-Wand an der Mendelssohnstraße den Zweck, die Gegend um die Wand zu einem Ort der Kunst und Begegnung zu machen. So könne die nahe gelegene sonderpädagogische Ganztagsschule die Wand ebenfalls für ihren Unterricht nutzen und niedrigschwellige Möglichkeiten schaffen, wie es in der Antragsbegründung heißt.

Weitere Graffiti-Flächen gesucht

Für Schirmer ist jedenfalls klar: Weitere Graffiti-Flächen müssen gefunden werden. Noch fehle es den Bezirksämtern aber an Personal, Orte zu identifizieren. Er arbeite mit vielen Initiativen von Kunstschaffenden und Sozialarbeitenden zusammen, um einen geeigneten Raum zu finden. Dieser bräuchte genug Platz, um Container aufzustellen, er müssten dem Bezirk gehören und dürfte nicht anderen Interessen, wie Artenschutz, zuwiderlaufen. „Jede Unterstützung ist gerne gesehen, wer weitere Flächen findet, kann mir gerne schreiben.“

