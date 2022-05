Hälfte der Einschulungsuntersuchungen in Pankow ausgefallen

In den vergangenen zwei Jahren fand in Pankow jeweils nur die Hälfte der Einschulungsuntersuchungen statt. Sie sollen nicht nachgeholt werden.

Berlin. Sie dient der Einschätzung, ob ein Kind bereits für den Besuch einer Schule geeignet ist oder nicht: die Einschulungsuntersuchung. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben, doch konnte sie in den beiden vergangenen Schuljahren aufgrund der Pandemie in vielen Fällen in Pankow nicht stattfinden, wie aus einer Kleinen Anfrage des Bezirksverordneten Paul Schlüter (Linke) hervorgeht.

„Für das Schuljahr 2020/21 fanden 2460 Untersuchungen statt, 2140 Untersuchungen fanden pandemiebedingt nicht statt. Für das Schuljahr 2021/2022 fanden 1896 Untersuchungen statt, 2998 Untersuchungen konnten nicht stattfinden“, berichtet die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Pankows Dr. Cordelia Koch auf Schlüters Anfrage. Zugleich weist sie darauf hin, dass in dieser Einschulungsperiode nach Dringlichkeit priorisiert wurde. „Hierzu wurden Hinweise von Eltern, Kitas, Schulen und Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrums (Sibuz) berücksichtigt. Wurde ein erhöhter Förderbedarf erwartet, fand ebenfalls eine Untersuchung statt.“

Einschulungsuntersuchungen sollen nicht nachgeholt werden

Trotz dieser enormen Mängel bei den Eignungstests sei nicht vorgesehen, dass die Untersuchungen nachgeholt werden. „Ein Nachholen zu einem späteren Zeitpunkt ist für seit einem oder zwei Jahren eingeschulte Kinder aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll“, so Koch. So seien die Kinder bereits zu alt für die standardisierten Testungen. Zudem würden die Schulen in diesen Fällen die Bedarfe bereits selbst festgestellt haben. Eine Ausnahme gebe es jedoch: „Das Gesundheitsamt holte in allen Fällen, in denen nachträglich Hinweise zur Notwendigkeit einer Untersuchung zu Kindern eingingen, welche ohne Einschulungsuntersuchung eingeschult wurden, die Untersuchung zeitnah nach.“

In Pankow sind Termine online buchbar

Die Eignungstests der Kinder für das Schuljahr 2022/23 haben bereits im Oktober vergangenen Jahres begonnen und werden sich bis in den Sommer 2022 ziehen. Dieses Jahr sollen alle Schuleingangsuntersuchungen regulär stattfinden. Zu diesem Zweck erhalten die Eltern bei der Schulanmeldung eine schriftliche Information zum Test, für den in Pankow auch online ein Termin gebucht werden kann. Zusätzlich erhielten Eltern, die selbst keinen Termin buchen, eine Einladung auf postalischem oder telefonischem Wege.

Bei der Einschulungsuntersuchung führt ein Schularzt bei den Kindern Tests zur Sprache, Motorik und zum Wissensstand durch, um den Entwicklungsstand des Kindes einschätzen zu können. Auch körperliche Untersuchungen, wie Hör und Sehtest, sind in dem Verfahren inbegriffen.

Das Kind muss mindestens fünf Jahre alt und in der Grundschule angemeldet worden sein. Weitere Informationen und welche Unterlagen erforderlich sind, erfahren Sie auf der Webseite des Landes Berlin.

