Ukraine-Krieg: Pankower Restaurants müssen Preise erhöhen

Erst Corona, dann Ukraine-Krise: Berliner Gastronomen müssen mit hohen Lebensmittel-Kosten umgehen. Steigende Preise lassen sich selbst in gut laufenden Lokalen in Pankow kaum vermeiden.

Berlin. Gerade als die Aufholjagd nach zwei Jahren Corona-Krise beginnen sollte, trifft Berlins Gastronomen der nächste Schlag. Sie müssen mit stark steigenden Lebensmittelpreisen wirtschaften, geben viel mehr Geld aus für hochwertige und frische Zutaten. Selbst basale Zutaten wie Speiseöl sind teilweise kaum noch in größeren Mengen zu beschaffen. In Pankow geht es nun darum, unter solchen Vorzeichen die Existenz von Restaurants und Cafés zu sichern, die ihre Kieze prägen. Um ihr Niveau zu halten, entscheiden immer mehr Wirte, die Peise anzuheben. Drei renommierte Gastronomen aus Pankow und Prenzlauer Berg spielen mit offenen Karten und erzählen im Gespräch mit der Morgenpost, warum niveauvolles Ausgehen teurer wird.

Roji – Taste of Japan: Bestellen in größeren Mengen reicht nicht mehr

Hoang Minh Tuan Nguyen betreibt zwei Filialen von Roji in Pankow und Prenzlauer Berg.

Foto: Thomas Schubert / BM

Mystisch dampfende Sushi-Platten und japanische Delikatessen mit frischem Fisch, Edamame und Salat - zwei Filialen von Roji am Rathaus Pankow und an der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg verbindet die Liebe zu fernöstlicher Erlebnisgastronomie. Mehrfach landeten sie in Bewertungen unter den besten Sushi-Lokalen Berlins. Restaurantgründer Hoang Minh Tuan Nguyen reiste eigens nach Japan, um das authentische Dekor für die Lokale auszuwählen. Hinter jedem Gericht und in jeder Einrichtungsnuance steckt eine Idee. Aber so lange die beiden Roji-Lokale in den schweren Fahrwassern der Corona-Pandemie Kurs halten konnte – die massiv steigenden Lebensmittelpreise kann der Betrieb nicht mehr anders abfangen, als durch eine Anhebung der Preise.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Auch für uns sind es immer noch schwierige Zeiten“, betont Hoang Minh Tuan Nguyen. „Nach der Corona-Pandemie und jetzt durch die stark steigenden Einkaufspreise für Lebensmittel und Energiekosten, haben wir nach langer Überlegung und Kalkulationen, auch unsere Preise entsprechend anpassen müssen. Wir haben auch um wirtschaftlich weiterhin erfolgreich zu bleiben, Maßnahmen ergriffen. Sowohl Kostenvergleiche der Lieferanten als auch in größeren Mengen einkaufen. Dennoch sind auch wir, wie auch andere Gastronomen gezwungen, die Preise an die Kunde weiterzugeben. Wir hoffen dennoch, dass die Kunden uns und andere Gastronomen weiterhin unterstützen.“

Roji, Taste of Japan, Mühlenstraße 1, 13187 Berlin, Oderberger Straße 11, 10435 Berlin

Masel Topf: Gäste sollen Preisanpassungen so wenig wie möglich spüren lassen

Kostja Pinski serviert seine Neuinterpretation der jüdischen Küche im "Masel Topf".

Foto: Thomas Schubert

Gegenüber der Synagoge in der Rykestraße bietet das Masel Topf einen geschmacklichen Ausflug nach Israel. In heimeliger Wohnzimmeratmosphäre können sich die Gäste durch eine moderne israelische Küche kosten. Bis dato mussten sie dafür trotz der gestiegenen Lebensmittelpreise keine höheren Preise bezahlen. „Wir sind zwar auch von den höheren Preisen betroffen, haben aber eine Möglichkeit gefunden, diese nicht ganz so stark an die Gäste weiterzugeben“, erklärt Eigentümer Konstantin Pinski, der vor kurzem ein weiteres Restaurant namens „Eli“ in Charlottenburg eröffnet hat. Normalerweise gelte: Erhöht sich der Einkaufspreis um einen Euro, steigt der Verkaufspreis um drei Euro. Bisher sei es aber gelungen, die höheren Lebensmittelpreise nicht an die Kunden weiterzugeben – Pinski macht darauf aufmerksam, dass sich der Verkaufspreis eines Gerichts nicht nur aus dem Einkaufspreis, sondern auch aus anderen Faktoren zusammensetze.

Bald aber gebe es keine andere Möglichkeit mehr, als die Preise anzupassen, zumal im September der neue Mindestlohn eingeführt werde. „Wir werden das Schritt für Schritt machen und zunächst mehr Geld für neue Gerichte im Menü verlangen.“ Auf die Art merke der Gast die Preiserhöhung nicht direkt. Anders wäre es, wenn bereits bekannte Gerichte teurer werden würden. „Wir versuchen, die Gäste die Preisänderungen so wenig wie möglich spüren zu lassen. Man braucht nur genügend Kreativität dafür.“

Masel Topf, Rykestraße 2, 10405 Berlin

LOLA Pizzaiola: Soziale und ökologisch nachhaltige Preisanpassungen

LOLA Pizzaiola in Prenzlauer Berg muss damit umgehen, dass Käse 20 Prozent teurer wurde.

Foto: Privat

Bekannt für seine knusprige Pizza vor kunstvoller Kulisse zieht LOLA Pizzaiola in Prenzlauer Berg so manchen kreativen Gourmet an – auch wenn die Preise gestiegen sind. „Wir sind massiv von den höheren Preisen betroffen, besonders bei Lebensmitteln“, berichtet Geschäftsführer Stephan Henn. „Das schlägt sich überall durch: Obwohl wir beim Käse, der unter italienischer Lizenz in Berlin produziert wird, wenig Transportkosten haben, gab es dort eine Preissteigerung von 20 Prozent.“ Auch der Mangel und die deutliche Verteuerung von Sonnenblumenöl mache zu schaffen. Corona-bedingt seien außerdem die Preise für Pizzakartons gestiegen, sowie deren Bestellphasen länger geworden.

Diese Kosten würden an die Kundschaft weitergegeben werden, doch nicht bei allen Gerichten gleichermaßen: „Wir versuchen die Preise bei manchen Pizzen anzuheben, dafür andere günstiger anzubieten.“ Damit wolle Henn einerseits ökologisch etwas bewirken – vegane Spezialitäten erhalten weniger Aufschlag –, andererseits soziale Aspekte berücksichtigen. „Die alleinerziehende Mama soll sich trotz der gestiegenen Preise eine Pizza leisten können.“

Die Reaktionen auf die bisherigen Preisanpassungen seien primär verständnisvoll gewesen, obwohl die Preise angeschraubt wurden wie noch nie. „Diesen Standort gibt es seit zehn Jahren und alle zwei Jahre müssen die Preise angepasst werden. Die Reaktionen damals waren immer so, dass die Leute für die erste Zeit weggingen, dann aber wiederkamen“, erinnert sich Henn. „Die Leute kennen mich und wissen, was sie an der Pizza haben.“

Dies läge auch an der freien Galerie im Laden, die jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Ausstellungsfläche bietet. „Die Pizza finanziert die Galerie.“ Diese wiederum bringe immer wieder neue Kundschaft in den Laden.

LOLA Pizzaiola, Winsstraße 21, 10405 Berlin

Weitere Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier