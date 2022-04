Von der Eiersuche an den Karower Teichen bis zur Clubnacht an der Kulturbrauerei – persönliche Tipps für Ostern in Pankow.

Ostern in Berlin Zehn Empfehlungen für Oster-Ausflüge in Pankow

Berlin. Eiersuche mit Blick auf balzende Vögel, Abtanzen in angesagten Clubs, Sterne-Schauen im Planetarium – oder Kindern Legenden erzählen an einem sagenumwobenen Stein: Es gibt praktisch keinen Grund, Pankow zu Ostern zu verlassen. Egal ob man das Naturerlebnis sucht, ins Partytreiben von Prenzlauer Berg eintauchen möchte oder auf die Suche geht nach einem Millionen Jahre alten Denkmal: Pankow, Berlins einwohnerstärkster Bezirk, erweist sich an den Feiertagen als einer der abwechslungsreichsten. Diese zehn persönlichen Tipps sollen helfen, die Zeit von Karfreitag bis Ostermontag zu genießen.

1. Eier-Suche an den Karower Teichen

Perfekt für einen Fahrradausflug zu Ostern: Die Karower Teiche liegen direkt am Radfernweg Berlin-Usedom.

Den Kuckuck wird man an den Karower Teichen zu Ostern noch nicht zu hören bekommen. Aber wenn die Blässhühner krächzen und Schwäne ihre Nester bauen, werden Spaziergänger in diesem Naturschutzgebiet feststellen, dass es in Berlin nicht nur unter Menschen schräge Vögel gibt, sondern auch unter den Tieren. 60 Vogelarten sind an der Karower Teichen heimisch und lassen sich von den Aussichtspodesten oft auch ohne Fernglas erspähen. Wer hier Kinder bunte Eier suchen lassen möchte, sollte Müll vermeiden und darauf achten, dass man Tiere nicht stört.

Karower Teiche, Bucher Straße, 13125 Berlin, Anfahrt mit der S-Bahnlinie S2 über Karow oder mit dem Fahrrad über Radfernweg Berlin-Usedom

2. Sterne-Schauen im Planetarium

Der Himmel über Berlin: Das Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg bringt Besucher zu den Sternen.

Ein kleiner Schritt für einen Menschen – ein riesiger Schritt für eine Maus: Neil Armstrons Mondlandung hat das Car-Zeiss-Großplanetarium auf ein kleines Tier übertragen. Am Karfreitag, wenn das Wetter in Pankow und Prenzlauer Berg wieder unbeständiger werden könnte, präsentiert die Sternwarte ab 11 Uhr ihre Vorführung „Die Abenteuerliche Reise einer Maus zum Mund“. Und am Ostersonntag ab 15 Uhr erleben Familien live den Blick in den Berliner Himmel auf weit entfernte Himmelskörper. Eine Sternstunde zu Ostern.

Zeiss Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin, Anfahrt mit der Ringbahn über S-Bahnhof Prenzlauer Allee

3. Ein Osterfeuer mit Michael Jackson-Show

Hat eine hypnotische Wirkung: Die teils mehrere Meter hohen Flammen eines Osterfeuers (Symbolbild).

Es ist ein alter Brauch, der im Freien abgehalten wird und trotz wechselhaftem Aprilwetter eine wärmende Wirkung entfaltet: Osterfeuer. Die hohen, kontrollierten Flammen ziehen jährlich eine Vielzahl von großen und kleinen Gästen an, die meist bei Stockbrot die brennenden Holzscheite bewundern. In Französisch Buchholz gibt es das mutmaßlich größte Osterfeuer Berlins, inklusive einer Michael Jackson-Einlage:

Wann? Ostersonntag, 17. April, ab 13 Uhr

Wo? Bucher Straße 36 – 40, 13127 Berlin

Eintritt? 3 Euro (ab 17 Uhr 6 Euro)

4. Biotop-Besuch an der Bucher Moorlinse

Hinter der Bucher Moorlinse sollen Tausende Berliner ein neues Zuhause finden. Bislang ist man mit Wasservögeln und Waldtieren fast allein.

Foto: Thomas Schubert / BM

Ein Biotop mit S-Bahnanschluss, ein Naturstreifzug an dem Ort, wo ein neues Stadtquartier das ökologische Wohnen zum Thema der Stadtentwicklung werden lässt: der Besuch an der Bucher Moorlinse lohnt in mehrerer Hinsicht. Und nicht nur zu Ostern. Schon bei der Anreise mit der Linie S2 stechen die fast runden Wasser-Linsen beim Blick durch die Fenster links des Zugs ins Auge. Gleich westlich des S-Bahnhofs Buch wandert man über Felder und entdeckt an der Straße Am Sandhaus die Ruine des alten Stasi-Krankenhauses. Ein Gebäude das weichen muss für fast 3000 neue Wohnungen im künftigen Sandhaus-Quartier. Noch ist man hier aber als Mensch fast allein mit Wasservögeln und Waldtieren.

Bucher Moorlinse, Wiltbergstraße, 13125 Berlin, Anfahrt mit der S-Bahnlinie S2 über den S-Bahnhof Buch

5. Statt Gedränge im Mauerpark: Auf in den Volkspark Prenzlauer Berg

Der Volkspark Prenzlauer Berg ist eine Alternative für alle, denen der Mauerpark an Ostern zu voll ist.

Von Karfreitag bis Ostermontag drängen sich Einheimische und Touristen jedes Jahr aufs Neue um die letzten sonnigen Plätze im Mauerpark. Das muss nicht sein, wenn man eine Alternative zu schätzen lernt. Mit seiner hügeligen Landschaft und wohnlichen Rückzugsorten kann der Volkspark Prenzlauer Berg durchaus überraschen und ist die bessere Lösung für alle, die in der Innenstadt das Grüne suchen, aber trotzdem ihre Ruhe wollen. Wer die Trümmerberge besteigt, erklimmt damit den höchsten Punkt von Prenzlauer Berg, exakt 91 Meter über Null.

Volkspark Prenzlauer Berg, Schneeglöckchenstraße 61, 10407 Berlin, Anfahrt über Tramlinien M5 und M6, Haltestelle Judith-Auer-Straße

6. Ausspannen am Großen Stein von Buchholz

Um diesen 6,50 mal 4,50 Meter großen Findling in Französisch Buchholz rankt sich eine Sage, die man Kindern zu Ostern erzählen kann.

Es ist ein Naturdenkmal, viel älter als ein Dinosaurier-Knochen: Experten schätzen den „Großen Stein von Buchholz“ auf ein Alter von 1400 Millionen Jahren. Und dieser 105 Tonnen schwere Brocken ist mehr als ein gewaltiger Stein. Warum er hier, am Rande von Französisch Buchholz liegt, darum ranken sich Sagen. Ein Riese soll den Findling in grauer Vorzeit nach einer schönen Frau aus Buchholz geschleudert haben, als sie seine Liebe verschmähte. Ein Stoff zum Weitererzählen bei einem Ausflug mit Kindern – an einem Ort, um an Ostern innezuhalten und zu staunen.

Großer Stein von Buchholz, liegt direkt südlich der Bucher Straße (L 1135). Auf dem Teilstück zwischen Bundesautobahn A 114 und Bahndamm von der Bucher Straße rechts abfahren

7. Osterkonzert mit Haydn in der Immanuelkirche

Die Immanuelkirche in Prenzlauer Berg wird zum Aufführungsort für einen Oster-Klassiker.

Ostern ist eine Zeit der Besinnung und Inspiration für klassische Komponisten, deren Werke jährlich in Pankower Kirchen gespielt werden. So auch in diesem Jahr. Ein echtes Meisterwerk erwartet Besucher mit dem Stabat mater von Joseph Hayden in der Immanuelkirche in Prenzlauer Berg, wo die hauseigene Kantorei und Solistinnen unter der Leitung von Kantorin Monika Ellert ihr Können zeigen.

Wann? Freitag, 15. April 2022, 15 Uhr

Wo? Immanuelkirche, Prenzlauer Allee 28, 10405 Berlin

Eintritt? 15 Euro, ermäßigt 12 Euro

8. Knospen-Schau in den Bornholmer Gärten

Die Bornholmer Gärten verbinden Geschichte und Zukunft des Berliner Kleingärtner-Wesens.

Nicht nur eine Kleingartenanlage, sondern ein Stück Geschichte: Die Bornholmer Gärten gehören seit über 125 Jahren zur Historie Berlins. Zu Kaisers Zeiten diente die Gartenkolonie tatsächlich noch der Lebensmittelversorgung für Arbeiter und ärmere Familien. Später animierte die Lage im Mauerstreifen DDR-Bürger zur Flucht in den Westen. Heute lohnt ein Besuch vor allem, um anhand von Projekten mit Bürgern etwas von der Zukunft des Kleingärtnertums Berlins zu erfahren. Und zu Ostern sieht man nicht nur die Gärten blühen, sondern auch die Kirschbaum-Allee daneben.

Kleingartenanlage Bornholm 1, Björnsonstraße 5, 10439 Berlin, Anfahrt über S-Bahnhof Bornholmer Straße

9. Arkenberge – am Gipfel Berlins

Im Dickicht vor der höchsten Erhebung Berlins: Ein Spaziergang durch das Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde lässt den Stress vergessen.

Einerseits sind es nur Deponieberge, anderseits liegt hier der Gipfel Berlins: Zu Ostern kann man bei einem Gang ins Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde einen Blick auf die grüne Erhebung werfen – und dabei über die großen Pläne staunen, die Investoren zur Belebung des Geländes als Freizeitort ersonnen haben. Von einem Freizeitpark bis zu einem Skigebiet gingen die Überlegungen. So lange die Pläne ruhen, kann man den höchsten Punkt der Hauptstadt aber nur von den Zäunen am Fuß des Gebirgszugs bestaunen.

Der Biotopsee im Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde am Fuß der Arkenberge lässt sich mit Bussen der BVG-Linie 107 erreichen. Von der Haltestelle Blankenfelde Kirche erreicht man das Gebiet zu Fuß

10. Osterpartys: Abtanzen in der Kulturbrauerei

Tanzen bis zum Morgengrauen – oder auch noch länger: Insbesondere in der Kulturbrauerei gibt es mehrere Veranstaltungen über das lange Osterwochenende.

Nicht alle wollen an den Feiertagen auf der Couch oder im Garten sitzen. Die Osterfeiertage bieten auch Gelegenheit für partyfreudige Menschen. Vor allem die Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg ist eine wichtige Adresse für das Tanzvolk Pankows. Das „Grandiose Oster Weekend“ über mehrere Tage verspricht gleich mehrfach Beats bis zum Morgengrauen in den alten Gemäuern.

Wann? 14. – 16. April, jeweils ab 21 Uhr

Wo? Soda/ Club 23, Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin

Eintritt? 10 Euro, inklusive 10 Euro Getränkebons für weibliche Gäste