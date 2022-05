Natur, Kunst und Essen: Fünf persönliche Tipps für den Muttertag in Pankow.

Muttertag in Berlin Fünf Ausflugstipps für den Muttertag in Pankow

Berlin. Sie ist die beste und verdient an diesem Tag ganz besondere Aufmerksamkeit: Am 8. Mai ist Muttertag, an dem traditionell die Mutter mit bunten Blumen und Schokolade geehrt werden. Doch wie kann der eigenen Mutter am diesjährigen Muttertag eine Freude über den obligatorischen Blumenstrauß hinaus bereitet werden?

Am besten durch einen gemeinsamen Ausflug in die (Kultur-)Landschaft Pankows oder durch eine kulinarische Expedition nach Prenzlauer Berg. Diese fünf persönlichen Tipps sollen dabei helfen, den Muttertag ortsnah zu gestalten und zu genießen.

1. Picknick an den Karower Teichen

Perfekt für einen Tagesausflug zum Muttertag: Die Karower Teiche liegen direkt am Radfernweg Berlin-Usedom.

Foto: Christian Hahn

Naturfreudige Mütter aufgepasst: 60 Vogelarten sind an der Karower Teichen heimisch und lassen sich von den Aussichtspodesten oft auch ohne Fernglas erspähen. Neben dem Blässhuhn und dem Schwan ist wahrscheinlich mittlerweile auch der Kuckuck zu beobachten. Gleichzeitig eignet sich die Landschaft zwischen den Teichen auch als guter Picknick-Ort. Besucherinnen und Besucher sollten jedoch darauf achten, Müll zu vermeiden und die Tiere nicht zu stören.

Karower Teiche, Bucher Straße, 13125 Berlin, Anfahrt mit der S-Bahnlinie S2 über Karow oder mit dem Fahrrad über Radfernweg Berlin-Usedom

2. Arkenberge – am Gipfel Berlins

Im Dickicht vor der höchsten Erhebung Berlins: Ein Spaziergang durch das Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde lässt den Stress vergessen.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Einerseits sind es nur Deponieberge, anderseits liegt hier der Gipfel Berlins: Zum Muttertag kann man bei einem Gang ins Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde einen Blick auf die grüne Erhebung werfen – und dabei über die großen Pläne staunen, die Investoren zur Belebung des Geländes als Freizeitort ersonnen haben. Von einem Freizeitpark bis zu einem Skigebiet gingen die Überlegungen. So lange die Pläne ruhen, kann man den höchsten Punkt der Hauptstadt aber nur von den Zäunen am Fuß des Gebirgszugs bestaunen.

Der Biotopsee im Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde am Fuß der Arkenberge lässt sich mit Bussen der BVG-Linie 107 erreichen. Von der Haltestelle Blankenfelde Kirche erreicht man das Gebiet zu Fuß

3. Artspring Festival: Kunstspaziergang und #MeToo

Das artspring Festival findet auch im öffentlichen Raum Pankows statt, wie letztes Jahr am geschlossenen Kino Colosseum.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Bereits zum sechsten Mal feiert Pankow die Vielfalt in der Kunstwelt im Bezirk mit dem artspring Festival. Unter dem Motto „Der Mythos ist hin“ sind dieses Jahr wieder Galerien, Projekträume, Konzerte, Performances, Lesungen und weitere Aktionen geplant.

Um 12 Uhr lädt die Kuratorin Mirjam C. Wendt zu einem Spaziergang ein, vorbei an ungewöhnlichen Orten, wo Kunst in der Regel nicht zu sehen ist. Anmeldungen sind notwendig.

Schwerere Kost gibt es für Mütter im Theaterstück „Das Twittern der Nachtigall“ im Theater unterm Dach, Danziger Straße 101. Dort findet eine kritische Auseinandersetzung mit der #MeToo-Bewegung und der Frage statt, ob nach dem weltweiten Bekanntwerden von Missbrauchsfällen Frauen in der Öffentlichkeit gehört werden.

Artspring Festival, 6. Mai bis 12. Juni, zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen an verschiedenen Orten Pankows, nähere Informationen finden Sie auf der Webseite des artspring Festivals.

4. Schloss Schönhausen: Zeitreise in die Residenz der preußischen Königin

Der lange Garten vor dem Schloss Schönhausen lädt zum Flanieren ein. Im Gebäude begeben sich Gäste auf eine Zeitreise durch die Geschichte des königlichen Palais.

Foto: Jörg Carstensen / picture alliance / dpa

Es war ein Geschenk von Friedrich des Großen an seine Gemahlin Elisabeth Christine: Das Schloss Schönhausen. Wo die Monarchin 50 Jahre lang ihre Sommermonate an der Panke verbrachte, können heute Besucherinnen und Besucher das königliche Lebensgefühl nachempfinden, wenn sie durch den Garten Schönhausen wandern. Bunte Blumenbeete und ein barock anmutendes Wasserspiel lassen erahnen, wie luxuriös die preußische Königin damals gelebt hatte – nicht nur am Muttertag.

Wer noch tiefere Einblicke in das adelige Leben ergattern möchte, kann im Schloss Schönhausen die Dauerausstellung besuchen, die den Wandel des Schlosses zeigt, das ein wichtiger Schauplatz deutscher Geschichte und Politik war.

Das Schloss Schönhausen liegt an der Tschaikowskistraße 1 und ist über die gleichnamige Haltestelle zu erreichen. Tickets für die Ausstellung und den Schlosseintritt kosten 6 Euro, ermäßigt 5 Euro.

5. Brunchen in Prenzlauer Berg

Hier blüht nicht nur das Grün, sondern auch die Gastronomie: Prenzlauer Berg hat einiges an Cafés und Restaurants zu bieten, insbesondere im Kollwitzkiez.

Foto: Arno Rude / ddp/Arno Rude

Für einen kulinarischen Ausflug hat Prenzlauer Berg einiges zu bieten: Direkt am Kollwitzplatz verwöhnt das Café Anna Blume seine Gäste mit Rote-Bete-Orangen-Suppe oder Spargel-Rucola-Salat. Zum Nachtisch gibt es hausgemachte Torten und Kaffeespezialitäten – zu genießen auf einer großen mit Pflanzen bestückten Außenterrasse. Danach bietet sich ein Verdauungsspaziergang durch den Kiez an. Reservierungen vorab sind zu empfehlen. Sollte das Café überfüllt sein, finden Hungrige in den zahlreichen Cafés und Restaurants im Kiez eine Alternative.

Mehr Nachrichten aus Pankow finden Sie hier.