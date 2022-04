Wohnungsbau in Weißensee: Investor plant auch Townhouses

Außen Großstadt, innen Garten: Das ist das Konzept für das Wohnensemble "Charlie und der Wundergarten" in Weißensee.

Berlin. Weißensee, das ist der Ortsteil im Boom-Bezirk Pankow, der während der Pandemie das höchste Bevölkerungswachstum verzeichnen konnte. Nun legen Investoren nach und schließen im Kiez am Mirbachplatz Baulücken mit neuen Wohnriegeln und Townhouses. So geschieht es derzeit in der Charlottenburgerstraße 48 bei einem Nachverdichtungsprojekt unter dem fantasievollen Titel „Charlie und der Wundergarten“. Hier ist die Errichtung von 84 Wohnungen der Immobiliengesellschaft Victoria bereits voll im Gange. Vorgesehen ist der Bau von insgesamt drei Wohnhäusern und fünf separaten Townhouses mit bis zu fünf Zimmern und 128 Quadratmetern Wohnfläche.

Ebenfalls eingeplant: Die Herrichtung einer Gartenlandschaft, die als Namensgeber des Projekts dient. Dazu gibt es Loggien, Balkone und eine Tiefgarage, in der künftige Besitzer der Eigentumswohnungen auch Elektroautos aufladen können.

Wohnen in Weißensee: Zweites Nachverdichtungsprojekt auf einer DDR-Gewerbebrache

Auf der anderen Seite des Mirbachplatzes hat das Bezirksamt Pankow nun ein ähnliches Vorhaben genehmigt, das sich ebenfalls durch eine Nachverdichtung der historischen Wohnblöcke in das Viertel einfügen soll. Am Gelände eines Edeka-Supermarkts an der Pistoriusstraße 115 habe ein Investor erfolgreich den Bau von bis zu sechs Geschosse hohen Wohnblöcken beantragt, teilte das Bezirksamt nun im Pankower Bauausschuss mit. Gemeinsam mit flacheren Dreigeschossern im rückwärtigen Teil der Gewerbebrache entstehen 57 Wohnungen, ein neuer Spielplatz mit über 200 Quadratmetern Fläche und Stellflächen für 28 Autos und bis zu 110 Fahrräder.

Mit diesen beiden Projekten deutet sich an, dass Investoren in Weißensee die Brachen früherer DDR-Betriebe als Baugrund entdecken. Auf dem Grundstück an der Pistoriusstraße betrieb einst der Volkseigene Betrieb Sekundärrohstoff-Handel (Sero) sein Lager. Nach dem Mauerfall fand die Fläche eine Zwischennutzung durch einen Pflanzenhändler. Und nun sorgen Investoren dafür, dass Weißensee auch zum Ende der Pandemie weiter wächst.

Auch eine Weißenseer Kirchenruine wird zum Wohnhaus

Selbst die Kirchenruine auf dem Mirbachplatz wird bis 2023 zum Wohnloft – nach jahrzehntelanger Vorbereitung hat das Bezirksamt Pankow den Umbauplan des Architekturprofessors Bernd Bötzel bewilligt. Und der hatte für seine 18 Wohnungen im Gotteshaus mit Neubauflügel zwischenzeitlich schon eine sehr illustre Käuferschaft im Auge. Zum Beispiel Microsoft-Gründer Bill Gates.

