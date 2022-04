Hier haben Kinder und Jugendliche neue Spielmöglichkeiten

Der Spielplatz am Velodrom wurde neugestaltet. Neben Schaukel und Rutsche bietet die umgebaute Fläche auch sportliche Aktivitäten.

Berlin. Kinder, die in der Nähe des Velodroms in Prenzlauer Berg wohnen, haben Grund zur Freude: Der Spielplatz zwischen der Conrad-Blenkle- und Fritz-Riedel-Straße hat wiedereröffnet. Vor einem Jahr, im Mai 2021, wurde er geschlossen, um im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive neugestaltet zu werden. Nun steht er sowohl den Kindern aus den umliegenden Wohngebieten als auch aus der benachbarten Grundschule zur Verfügung – mit vielen Möglichkeiten, zum austoben und zum entspannen.

Der Spielplatz ist laut Bezirksamt Pankow 2.300 Quadratmeter groß und bietet einen aktiven Spielbereich für größere Kinder mit einer Kletterlandschaft inklusive Rutsche, mit zwei Tischtennisplatten, zwei Schaukeln und einer Slackline zum Balancieren. Kleinere Kinder finden einen geschützten Spielbereich mit Sandkasten und großer Rundbank, einer Nestschaukel, einer Hängematte und einem Kletterspiel vor.

Die Nestschaukel lädt zum ausruhen ein.

Foto: Alexander Rothe

Die breiten Wege außerhalb des Spielbereichs sind mit Bänken ergänzt. Insgesamt ist das Gelände sehr grün: Es wurden Gräser, Stauden und Bodendecker gepflanzt. Bäume und weitere Baumpflanzungen auf dem gesamten Areal sollen in heißen Sommertagen Schatten spenden.

Insgesamt herrscht Mangel an Spielplätzen im Bezirk Pankow

Neben dem Spielplatz liegt eine Grundschule mit Sporthalle und Außenanlage, wo 144 Kinder lernen und spielen. Auf dem Schulgrundstück entsteht laut Bezirksamt Pankow ein Jugendsportfeld, das nach Schulschluss und an den Wochenenden auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll.

In Prenzlauer Berg und dem Bezirk Pankow allgemein gilt die Versorgung mit Kinderspielplätzen insgesamt aber weiterhin als kritisch. Zuletzt fehlten laut Senatsauskünften rund 126.000 Quadratmeter Spielfläche im Bezirksgebiet, das mit 70.000 minderjährigen Einwohnern in Berlin an der Spitze liegt.

