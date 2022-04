In Berlin-Weißensee werden neue Gleise verlegt. Deswegen gibt es ab Montag einen Ersatzverkehr mit Bussen auf einigen Tram-Linien.

Straßenbahn in Berlin M4, M12 und M13: Ersatzverkehr ab Montag

Berlin. Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen mehr Zeit einplanen: Vier Wochen lang gibt es zwischen Antonplatz und Sulzfelder Straße in Weißensee (Pankow) wegen Bauarbeiten Behinderungen. Wie das Unternehmen auf der Homepage mitteilte, starten die Arbeiten am Montag, 11. April 2022, und dauern bis zum Montag, 9. Mai 2022.

Von den Bauarbeiten betroffen sind die Tram-Linien M4, M12 und M13. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Es werden barrierefreie Fahrzeuge eingesetzt. „Bitte planen Sie eine längere Fahrzeit ein und beachten Sie, dass eine Fahrradmitnahme in den Bussen nicht möglich ist“, informierte das Unternehmen.

Der Ersatzverkehr auf den Linien M4, M12 und M13 fährt laut BVG wie folgt:

Tram M4

Ersatzverkehr zwischen Sulzfelder Straße < > Weißer See < > Antonplatz. Die Linie fährt S Hackescher Markt < > Antonplatz und weiter als M13 nach Virchow-Klinikum bzw. 12 nach Am Kupfergraben sowie Falkenberg < > Weißer See und weiter als M13 nach S Warschauer Straße sowie Zingster Straße < > Pasedagplatz.

Tram M12

Ersatzverkehr zwischen Sulzfelder Straße < > Weißer See < > Antonplatz. Die Linie fährt Am Kupfergraben < > Antonplatz und weiter als M4 nach S Hackescher Markt.

Tram M13

Ersatzverkehr zwischen Sulzfelder Straße < > Weißer See < > Antonplatz. Die Linie fährt S Warschauer Straße < > Weißer See und weiter als M4 nach Falkenberg sowie Virchow-Klinikum < > Antonplatz und weiter als M4 nach S Hackescher Markt.

Fünf Bauphasen: Auf der Berliner Allee werden neue Gleise verlegt

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin wurde bereits im vergangenen Jahr im Bereich Antonplatz sowie Berliner Allee gebaut. Nun stehen die nächsten Bauphasen an. Demnach werden bis Anfang Mai die Arbeiten zwischen Lindenallee und Indira-Gandhi-Straße fortgeführt.

In insgesamt fünf Bauphasen werden auf der Berliner Allee rund 1600 Meter neue Gleise verlegt. Außerdem werden die Haltestelle und die Weiche am Knotenpunkt Indira-Gandhi-Straße erneuert. Die neue Weiche wird mit elastischen Gleisbettmatten unterlegt, um den Schall zu reduzieren. Versetzt und ebenfalls erneuert wird die Signalanlage an der Ecke Berliner Allee/Smetanastraße.

Neben den Behinderungen beim Tramverkehr gibt es auch für den KfZ-Verkehr Veränderungen im Kreuzungsbereich Indira-Gandhi-Straße/Berliner Allee. Des Weiteren entfallen zwischen Lindenallee und Rennbahnstraße im gesamten Straßenverlauf die Parkplätze. Die Wegenerstraße ist für die komplette Bauphase gesperrt.

Laut VIZ werden von Montag, den 9. Mai 2022, bis voraussichtlich Sonntag, den 24. Juli 2022, die Gleisbauarbeiten zwischen Indira-Gandhi-Straße und Rennbahnstraße fortgeführt.

Für den Autoverkehr gelten laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) folgende Einschränkungen

Diese Einschränkungen gelten für den Kraftfahrzeugverkehr.

