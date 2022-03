Rassistischer Angriff in Pankow beschäftigt nun den Senat

Berlin. Am 5. Februar wurde Dilan S. an der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg wegen ihrer Herkunft beleidigt und krankenhausreif geprügelt. Die Gewalt der Täter war rassistisch motiviert, doch in der ersten Polizeimeldung hieß es, dass Dilan S. aufgrund fehlender Mund- und Nasenbedeckung attackiert wurde. Erst als sich die junge Frau in einem Instagram-Video an die Öffentlichkeit wandte, wurde klar, dass sie keine Maskenverweigerin ist, sondern Opfer rassistischer Gewalt.

Linkenpolitiker kritisieren Aufarbeitung des Falls

Wie kam es zu dieser Fehleinschätzung seitens der Polizei? Die beiden Abgeordneten Ferat Koçak und Niklas Schrader (Linke) wollten dieser Frage auf den Grund gehen und stellten eine schriftliche Anfrage an die Innensenatsverwaltung. Die gibt den Fehler, wie bereits in der Vergangenheit, zu und drückt ihr Bedauern darüber aus, dass aus der Strafanzeige „eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung als Anlass des Übergriffs auf die Geschädigte missverständlich entnommen und falsch dargestellt“ wurde. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die rassistischen Beleidigungen und der gewalttätige Übergriff von Anfang an Bestandteil der polizeilichen Erstmeldung gewesen ist. „Die rassistische Beleidigung wurde als solche benannt“, betont der Staatssekretär für Inneres Torsten Akmann.

Für Ferat Koçak eine dürftige Antwort: „Bedauern ist schön und gut, aber das beantwortet unsere Anfrage nicht“, erklärt der Linken-Sprecher für Strategien gegen rechts. Er hoffe, dass es sich tatsächlich um einen unbeabsichtigten Fehler der Polizei handelte, doch glaubt nicht, dass die Tat ohne das Video von Dilan und den öffentlichen Druck derart aufgeklärt worden wäre. Er hätte sich ein viel deutlicheres Bekenntnis der Polizei zu ihren Fehlern gewünscht:

„Die gesellschaftliche Stimmung rund um die Corona-Maßnahmen ist zweifelsohne aufgeheizt und ich vermute, dass es ähnlich gelagerte Sachverhalte in der Vergangenheit durchaus gegeben hat. Trotzdem erwarte ich von der Polizei eine größere Sensibilität, vor allem, wenn der ganz klare Anfangsverdacht eines rassistischen Motivs gegeben ist.“

Seit Jahren Diskussion um Rassismusproblem in Berliner Sicherheitsbehörden

In den letzten Jahren sei eine Diskussion um ein systematisches Rassismusproblem in Berliner Sicherheitsbehörden geführt worden, weshalb laut Koçak eine solche Falschmeldung einen bitteren Beigeschmack habe. Zudem verweist er auf die von Dilan S. bereits kritisierte fehlende Sensibilität der Polizisten, die sie am Tatort befragt haben. „Warum musste Dilan die Beamten mehrfach auf das rassistische Motiv aufmerksam machen?“

Auf die Frage der beiden Linken-Politiker, ob sich die Polizei bereits entschuldigt habe oder beabsichtige, dies zu tun, heißt es von der Innensenatsverwaltung: „Im Rahmen eines sensiblen Umgangs mit Opfern von Hasskriminalität beabsichtigt die Polizei Berlin, die Geschädigte – unabhängig von den weiteren Ermittlungen – zu begleiten, um ihr Vertrauen in die Arbeit der Polizei Berlin zu stärken.“

Ein erster anberaumter Termin in der Zentralstelle Prävention im Landeskriminalamt Berlin sei nicht zustande gekommen, jedoch werde sich weiterhin um ein persönliches Gespräch zwischen der Geschädigten und der Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Polizei Berlin bemüht.

Ferat Koçak sieht sich selbst als Opfer von rassistischer Gewalt

Für Koçak eine nicht zufriedenstellende Rückmeldung: „Die Antworten entkräften leider nicht den weiterhin bestehenden Verdacht, dass es ein systematisches Problem in Berliner Polizeibehörden beim Thema Rassismus und Stigmatisierung gibt.“

Koçak fühlt sich auch selbst als Betroffener von polizeilichen Versäumnissen: Trotz rassistischer Bedrohungsschreiben unter dem Absenderkürzel „NSU 2.0“, in dem die Verfasser Verantwortung für einen Brandanschlag auf den Linken-Politiker im Jahr 2018 nehmen und seine private Adresse nennen, sei eine Gefährdungswarnung durch die Polizei ausgeblieben.