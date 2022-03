Das sind die fünf gefährlichsten Kreuzungen in Pankow

Eine Statistik des Senats gibt Aufschluss über Verkehrsunfälle in Pankow. Die allermeisten ereignen sich in Prenzlauer Berg.

Berlin. Viele Radfahrende kennen es: Beim Überqueren einer Kreuzung gilt es auf Gefahren gefasst zu sein. Die Hand ist bereit zum Griff am Bremshebel, der Blick wandert zum Seitenspiegel des vorausfahrenden Autos, um zu überprüfen, ob die Person am Steuer einen rechtzeitig sieht, bevor sie rechts einbiegt – bevor es zum Unfall kommt.

Angesichts der jüngsten Statistik der Senatsinnenverwaltung zu Verkehrsunfällen in Pankow, die auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Abgeordneten Johannes Kraft zurückgeht, ist dieses sicherheitsbewusste Verhalten durchaus berechtigt: Noch immer werden jedes Jahr hunderte Radfahrende von Fahrzeugen erfasst, wenn diese beispielsweise auf einer Kreuzung einbiegen. So kam es im einwohnerstärksten Bezirk 2021 zu 348 Zusammenstößen zwischen Rad- und Autofahrenden, die in eine Straße eingebogen sind.

Verkehrsunfälle in Pankow seit 2016 auf konstantem Niveau

Doch auch Unfälle, bei denen Fußgänger und Autofahrende verletzt werden, sind in der aktuell erschienenen Statistik festgehalten. Letztere werden insbesondere bei Zusammenstößen mit stehenden (ruhender Verkehr) und vorausfahrenden Fahrzeugen (Fließverkehr) verletzt. Es ist die mit Abstand häufigste Arten von Unfällen.

Insgesamt bewegt sich das Niveau an Unfällen im Zusammenhang mit Rad- und Autofahrenden sowie Passanten zwischen 2016 und 2021 auf konstantem Niveau. Allein bei Verkehrsunfällen im ruhenden Verkehr – es geht also um Zusammenstöße mit Fahrzeugen, die stehen, anfahren oder anhalten – ist die Zahl seit 2016 um knapp 500 Fälle gestiegen.

Die meisten Unfälle geschehen in Prenzlauer Berg

Auf Grundlage der schriftlichen Anfrage lassen sich Unfallschwerpunkte in Pankow identifizieren, wo in den vergangenen drei Jahren zwischen 2019 und 2021 Personen zu Schaden kamen, aufgeschlüsselt nach Art des Unfalls. Am häufigsten kracht es, wenn Fahrzeuge links oder rechts abbiegen oder wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. Frappierend: Die gefährlichsten Kreuzungen befinden sich alle in Prenzlauer Berg:

Bornholmer Str./ Schönhauser Allee/ Wisbyer Straße: 42

Storkower Straße/ Landsberger Allee: 39

Greifswalder Straße/ Michelangelostraße/ Ostseestraße: 38

Danziger Straße/ Prenzlauer Allee: 37

Gudvanger Straße / Talstraße/ Wisbyer Straße: 33

Diese problematischen Verkehrsbereiche in Prenzlauer Berg sind nicht neu: Bereits im letzten Jahr wurden die meisten dieser Kreuzungen in einer Statistik des Senats für das Jahr 2020 aufgelistet. Dabei wurde nach Unfällen unter Beteiligung von Rad- und Autofahrern differenziert.

Weniger Unfälle durch Umgestaltung des Verkehrsraums

Auf die Frage des Abgeordneten Johannes Kraft, wo der Senat Verbesserungspotentiale sieht, um zukünftige Unfälle zu reduzieren, wird darauf hingewiesen, „dass sich Verkehrsunfälle fast ausschließlich durch das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmenden ereignen“. Um dieses einzudämmen, müsse der Verkehrsraum so umgestaltet werden, dass die Regeln eingehalten werden.

Ein erster Schritt wurde an der Kreuzung Prenzlauer Allee/ Prenzlauer Promenade und Ostseestraße / Wisbyer Straße gemacht, wo Warte-Trittbretter Radfahrende daran hindert sollen, auf den Gehweg zu fahren, um eine rote Ampel zu umgehen. Laut einer ersten Auswertung des Bezirksamts Pankow gilt dieser Versuch als Erfolg.

