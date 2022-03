Nach dem Scheitern der Impfaktion an Berliner Schulen gibt der Bezirk nicht auf. Ärzte spritzen nun in Pankows größtem Saal.

Zwischenzeitlich war die Kampagne an Schulen gescheitert. Nun will Pankow Kinderimpfungen zum Erfolg führen und aus Fehlern lernen.

Höchste Inzidenz in Berlin

Corona-Impfung für Kinder: Pankow startet neue Aktion

Berlin. Zu viel Aufwand, organisatorische Probleme, ungeeignete Räumlichkeiten: Kinder gegen das Coronavirus zu impfen, das bereitete Bezirken erhebliche Schwierigkeiten. Schulstadträte aus Pankow und anderen Teilen Berlins gaben deshalb dem Berliner Senat Anfang des Jahres zu verstehen, dass eine Fortführung der Kampagne direkt an den Schulen wenig sinnvoll scheint. Schließlich einigte man sich darauf, dieses Vorhaben einzustellen. So plötzlich, wie das Projekt im Dezember aufkam, so schnell war es wieder beendet.

Doch das bedeutet nicht, dass Pankow, der schülerreichste Bezirk Berlins, auf Corona-Impfungen für Kinder verzichten will. Gesundheitsstadträtin Cordelia Koch (Grüne) meldet nun das Zustandekommen einer neuen Aktion. Diesmal im Saal der Bezirksverordnetenversammlung an der Fröbelstraße 17 in Prenzlauer Berg. Diesen Ort hatte der Bezirk dem Senat bereits im Januar vorgeschlagen – rund drei Monate später kann das Projekt tatsächlich starten.

Corona in Berlin: Es wird mit dem Vakzin von Biontech geimpft

An den Wochenenden des 26. und 27. März und des 23. April und 24. April bietet das Bezirksamt Pankow jetzt gemeinsam mit der Senatsgesundheitsverwaltung, dem Deutschen Roten Kreuz sowie dem Malteser Hilfsdienst wieder eine Kinder-Impfaktion gegen Covid-19 an. Jeweils von 10 bis 15 Uhr sind Ärzte im Einsatz, um die Schüler mit dem Vakzin von Biontech zu versorgen.

Dabei versteht sich der März-Termin als Angebot vor allem für Erstimpfungen und das Wochenende im April dient speziell der Zweitimpfung. Es gibt zwar ein kleineres Zeitkontingent für Kurzentschlossene. Wenn möglich sollten Familien aber die Terminbuchungen im Voraus nutzen.

Laut des aktuellen Lageberichts des Landes Berlin liegt Pankow mit einer Corona-Inzidenz von 1639 unter den Bezirken derzeit an erster Stelle. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung der Lage steigt die Zahl der gemeldeten Fälle seit März wieder deutlich an.

Zeitfenster für die Kinderimpfung im Pankower BVV-Saal sind ab sofort online buchbar.

