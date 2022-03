Pankower Eisdiele besiegelt ihr Ende mit Ukraine-Spenden

Berlin. „Na, wollt Ihr ein Eis?“, fragt Paulina Andrzejczuk Kinder, die ins Schaufenster starren. Aber selbst wenn die Knirpse wollten, könnte sie ihnen keine Köstlichkeiten mehr verkaufen. Denn im Eiscafé am Bürgerpark an der Wollankstraße in Pankow ist für die eigentliche Bestimmung gar kein Platz mehr. Jede Ecke haben Andrzejczuk und der Café-Betreiber Ali Bulut mit Hilfsgütern für Ukraine-Flüchtlinge zugestellt. Kinderwagen, Kleidung, Hygieneartikel – alles, was notleidende Frauen und Kinder gebrauchen könnten, wird hier eingelagert. Und in mehreren Fuhren nach Kolberg gebracht – in die polnische Partnerstadt des Berliner Bezirks Pankow. Derzeit ein wichtiger Schutzort für ukrainische Flüchtlinge.

Eiscafé am Bürgerpark in Pankow bekommt keinen neuen Vertrag

Paulina Andrzejczuk, die das Reisebüro Bernstein gleich neben dem Eiscafé betreibt, hat selbst Familienverbindungen in diese Gegend, dazu einen Mann mit ukrainischen Wurzeln. Klar, dass sie helfen will, wie sie nur kann. „Und im Eiscafé wird während des Winters ja ohnehin kein Eis verkauft“, erwähnt sie die Fügung, die dazu führte, dass man den kleinen Laden als Spendendepot verwenden darf.

Zumindest bis Ende April – dann muss das Eiscafé am Bürgerpark wohl für immer schließen. Jedenfalls, wenn es so bleibt, wie Betreiber Ali Bulut es vom Vermieter des Ladens erfuhr. „Ich habe mehrmals versucht, eine Vertragsverlängerung zu bekommen. Aber es hat leider nicht funktioniert“, bedauert er das Platzen der Verhandlungen.

So erweist sich das Charity-Projekt für Ukrainer in Polen auch als ein letzter Anlauf, das kleine Café im Florakiezes als unentbehrlichen Bestandteil dieses Viertels zu präsentieren. Aber wenn es keine Überraschung mehr gibt, wird die Geschichte des Ladens mit Windeln und Kinderwagen besiegelt.

Am Freitag karrt das mit dem Reisebüro befreundete Umzugsunternehmen „MD“ die nächste Fuhre der Hilfsgüter nach Kolberg. Laut Andrzejczuk können Nachbarn bis dahin noch abgeben, was junge Mütter auf der Flucht besonders gebrauchen können – „manche der geflüchteten Frauen in Kollberg sind schwanger und stehen kurz vor der Geburt.“

Spenden werden ganztägig in Empfang genommen im Eiscafé Bürgerpark, Wollankstraße 128, 13187 Berlin