Heizung sprüht Funken Brandgefährlich: Flüchtlingsheim in Pankow droht das Aus

Aus Sicht der Pankower Bauaufsicht bestehen bedenkliche Mängel an der Heizung einer wiedereröffnete Unterkunft für Geflüchtete im Ortsteil Karow. Auch andere Heime verwenden die gleiche Technik.

