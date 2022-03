Pankower Kinder formen riesiges Peace-Zeichen gegen Krieg

Berlin. Eigentlich hatten die Kinder zum Aufnehmen dieses eindringlichen Fotos eine Drohne organisiert. Doch dann hatte die Friedensgemeinschaft der Elisabeth-Shaw-Grundschule in Pankow einfach Pech – das kleine Fluggerät mit Kamera hob wegen eines technischen Defekts nicht ab. Ein kleines Problem und eine schnelle Lösung: Aus den oberen Stockwerken eines benachbarten Ärztehauses ließ sich das gigantische Peace-Zeichen fast ebenso günstig einfangen. Im gleißenden Licht der Morgensonne formten mehr als 500 Schüler in der großen Pause ein Symbol, das jeder kennt und versteht: In der Ukraine – wenn es die Mediengesetze erlauben, auch in Russland.

Pankower Schule will ukrainische Kinder unterrichten

Eine Idee, die nicht etwa von den Lehrern der Shaw-Schule ausging, sondern von den Familien, wie Elternvertreterin Katharina Boritzki-Greiner berichtet. „Unser Hof ist der perfekte Ort für so eine Aktion. Ich hatte etwas Ähnliches in den Medien schon einmal gesehen – und da dachten wir: Das schaffen wir auch“, erzählt die Fitness-Trainerin.

Es soll auch keineswegs bei der Symbolik bleiben. Im Rahmen eines spontanen Kuchenbasars auf der Tischtennisplatte sammelte die Elternvertretung Geld, das ukrainischen Schülern zugute kommen soll. Geflüchteten Kindern, die möglicherweise schon bald Pankower Schulen besuchen könnten, sobald die Unterrichtung geklärt ist. An der Shaw-Schule, betont Boritzki-Greiner, wären sie eher heute als morgen willkommen. Die Kasse für kleine Willkommensgrüße ist mit der Peace-Aktion jedenfalls gefüllt.

Menschenkette in Prenzlauer Berg durfte nicht auf die Fahrbahn

Und noch an einem anderen Ort erregten Schüler mit ihrer Solidaritätsbekundung Aufsehen: Selbst die Berliner Verkehrsinformationszentrale hatte wegen des Großaufgebots von etwa 1500 Angehörigen dreier Schulen im südöstlichen Prenzlauer Berg vor Einschränkungen gewarnt.

Ein Hinweis, der sich als übertrieben herausstellte. Denn anders als geplant, durfte sich die riesige Menschenkette mit Vertretern der Tesla-Schule, des Gymnasiums im Europasportpark und der 48. Schule von Pankow nicht der Fahrbahn der Danziger Straße nähern. Auf Bitten der Berliner Polizei blieb die fröhliche Parade für Frieden in der Ukraine auf dem Bürgersteig. Blau-gelbe Banner und Parolen sahen Hunderte von Autofahrern und Fahrgäste der Tramlinie M10 freilich auch so.

