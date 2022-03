Junger Pankower an Blutkrebs erkrankt: Aufruf zur Spende

Henning Baumann aus Pankow ist an Blutkrebs erkrankt und braucht eine Stammzellspende, um zu überleben. So können Sie ihm helfen.

Berlin. Henning Baumann ist seit jeher voller Tatendrang: „Beim Sport geht er gerne an seine Grenzen und hat schon immer gerne Sachen in die Hand genommen“, berichtet seine Mutter Beate Baumann aus Bremen. Schon in der Schule habe er in einer freiwilligen Arbeitsgruppe mit seinen Freunden eine kleine Firmenstruktur entwickelt und Holzprodukte gebaut – unter anderem ein Rankgestell für Blumen für seine Eltern. „Er fragte sich immer, wo was gebraucht wird und zeigte großen Einsatz.“ Sein Unternehmergeist motivierte den 30-jährigen Henning schließlich dazu, zusammen mit Kommillitionen ein Start-up zu gründen, das Unternehmen auf kommunaler Ebene bei der Suche von Auszubildenden hilft.

Das war 2018. Rund vier Jahre später ist nichts mehr wie vorher: Kein Sport, keine Arbeit, kein normales Leben mehr. Denn: Im Januar 2022 erhielt Henning die Diagnose Blutkrebs. Seitdem erhält er im Krankenhaus eine Chemotherapie. Seitdem sucht er nach einem Stammzellspender, nach einem „genetischen Zwilling“, wie es in einem Spendenaufruf der gemeinnützigen Organisation DKMS heißt, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat.

Erst der Verdacht auf Herzinfarkt, dann die Diagnose Blutkrebs

„Es gab schon früher Anzeichen für seine Krankheit“, erklärt seine Mutter. „Im November erlitt er massive Rückenbeschwerden, nachdem er sich beim Händewaschen vorgebeugt hat. Wir dachten zuerst, es sei ein Hexenschuss.“ Mit der Zeit seien zusätzlich Schmerzen im Brustbein und in den Rippenbögen aufgetreten. Ein EKG beim Internisten habe zunächst einen vermuteten Herzinfarkt ausgeschlossen. Erst eine Blutentnahme habe gezeigt, dass es sich um Blutkrebs handele.

„Henning hat eine akute Form der Leukämie. Nicht nur die weiße Blutkörperchen waren erhöht, sondern eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen war auch exorbitant erhöht.“ Noch während Untersuchungen liefen, sei aufgrund eines drastischen Werteanstiegs mit einer Chemotherapie begonnen worden, die besonders besonders hart sei: „Er wird momentan täglich mit zwei bis drei Chemos behandelt.“ Darüber hinaus erhalte er zwei Formen der Bestrahlung: Eine für das Gehirn, eine andere im Bereich der unteren Wirbelsäule, wo seine Schmerzen erstmals auftraten.

Seine Eltern sehen ihn ein bis zweimal die Woche, je nachdem wie er sich fühle und was ihm gut tue. Nachdem sie von seiner Diagnose gehört hatten, sind Beate und Siegfried Baumann sofort aus Bremen angereist. „Auch unser Leben hat sich komplett geändert.“ Sie sind nach Berlin umgezogen, wo neben dem in Pankow wohnenden Henning auch ihre Tochter mit Familie wohnt.

Hilfe durch Registrierung bei der DKMS oder Geldspenden

Die Therapie dauere laut Aussage der Ärzte zweieinhalb Jahre. Gleichzeitig werde nach bereitwilligen Stammzellspendern gesucht, die die gleichen Gewebemerkmale wie Henning aufweisen. Um diese zu finden, sei es wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich als potenzielle Stammzellspender registrieren. Wer Henning oder anderen Patienten mit Leukämie helfen möchte, kann sich die Registrierungsunterlagen nach Hause schicken lassen über: www.dkms.de/henning.

Auch Geldspenden werden angenommen, da die Neuaufnahme jeder Spenderin und jedes Spenders laut DKMS 35 Euro koste. Das Geld kann an folgende Adresse gespendet werden:

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE26 7004 0060 8987 0002 99

Verwendungszweck: Henning

Pläne für die Zeit nach der Therapie

Beate Baumann ist sich sicher: „Es gibt eine Zeit danach.“ So habe Henning bereits Pläne für die Zeit nach der Therapie gemacht. „Er möchte erneut ein Unternehmen gründen, reisen und mehr auf sich Acht geben.“ Gleichzeitig habe er bereits angekündigt, der DKMS etwas zurückzugeben und sich für die Organisation einzusetzen.

