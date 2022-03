Stau so lange das Auge reicht: Die Berliner Straße im Pankower Zentrum.

Verkehrsprobleme in Berlin

Verkehrsprobleme in Berlin Bauarbeiten in Pankow führen zu langen Staus

Berlin. Staus, Ketten von leuchtenden Bremslichtern, umkehrende Autos: Auf der Berliner Straße in Alt-Pankow führen Leitungsarbeiten aktuell zu Sperrungen in Fahrtrichtung Norden. Im Bereich zwischen Florastraße und Breite Straße kann der motorisierte Verkehr die wichtige Nord-Passage deswegen für etwa eine Woche nicht mehr nutzen. Stattdessen sollen Autofahrer einer ausgeschilderten Umleitung folgen – was etwa im Florakiez zu einem noch höheren Verkehrsaufkommen führt.

Tram-Baustelle der BVG bringt Pankow einen Engpass bis Ende Oktober

Weiter südlich auf der Berliner Straße stadteinwärts im Übergang zur Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg gerät der Autoverkehr bereits seit Wochen in ein Nadelöhr. Weil die BVG mit Gleisbauarbeiten für die Straßenbahnlinie M1 und M50 befasst ist, steht jetzt und für längere Zeit nur noch eine einzige Fahrspur zur Verfügung. Bis zum 6. März herrscht im Zuge dieser Bauarbeiten auch Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Ziel des Vorhabens ist es, eine provisorische Trasse für die Tram auf einer der Fahrbahnen der Berliner Straße stadteinwärts zu errichten. Bis Ende Oktober sollen anschließend die BVG-Linien M1 und M50 deshalb zwischen Westerlandstraße und Wisbyer Straße über diese Strecke fahren. Auf dem eigentlichen Gleisbett der Tram entsteht dadurch Platz für Bauarbeiten zur Sanierung des U-Bahnviadukts der U-Bahnlinie 2.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.