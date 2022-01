2018 komplett geschlossen und seitdem ein 18 Millionen Euro teurer Sorgenfall für Pankows Bauplaner und Denkmalschützer: Die Grundschule am Weißen See. Einen Eröffnungstermin nennt niemand mehr.

Baustopp wegen Denkmalstreits, Lieferprobleme wegen Corona: Sanierung der Grundschule am Weißen See in Pankow sprengt alle Zeitpläne.