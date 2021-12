Standortsuche läuft „Zusätzliches Impfangebot“: Pankow will Impfzentrum gründen

Ein bezirkliches Impfzentrum für Pankow soll mit Hilfe von Hilfsorganisationen in Betrieb gehen.

In Pankow bestehen nur zwei Impfstationen in Einkaufszentren. Der Bezirk will jetzt ein amtliches Impfzentrum eröffnen.