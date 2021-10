Abrüstung im Kinderzimmer: Pankow sammelt Spielzeugwaffen

Berlin. Es ein Abgesang auf Kriegsspiel und Verherrlichung von Gewalt im Kinderzimmer: Bis zum dritten Advent sammelt das Bezirksamt Pankow Spielzeugwaffen aus Kunststoff – und lässt daraus anschließend eine „Friedenssäule“ bauen. Ab sofort können Kinder Pistolen, Gewehre und Munition aus Plastik in einer Sammelbox in der Bibliothek am Wasserturm, Prenzlauer Allee 227/228, verschrotten, wie der Bezirk mitteilt. Ziel soll es sein, genügend Knarren zu sammeln, um daraus ein pazifistisches Kunstwerk zu formen. Mit der Säule setzt man ein Zeichen für die Abrüstung und beteiligt sich an der weltweiten Bewegung „Kunstwerk des Friedens“, heißt es im Aufruf.

Turm aus Pankow wird Teil eines „Tempels der Entwaffnung“

Schauplatz der Verwandlung der Spielzeugwaffen zum Anti-Kriegs-Monument wird ab dem 10. Dezember das Upsala Freizeitzentrum und der Abenteuerspielplatz Kolle 37 in Prenzlauer Berg. Nach der Vollendung geht die Friedenssäule laut Bezirksamt auf eine Reise nach Nürnberg, wo der Beitrag aus Pankow mit etlichen anderen Türmen aus der ganzen Welt einen „Tempel der Entwaffnung“ bilden soll.

Ausgangspunkt für diese Projektidee ist ein Konzept des Künstlers Johannes Volkmann vom Papiertheater Nürnberg aus dem Jahre 2018. Er hatte bei einer Konferenz der Kinder die sehnlichsten Wünsche der jungen Teilnehmer ermitteln lassen und dabei vor allem eine Art von Forderung ausgemacht: Kriege stoppen und Waffen abschaffen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Hilfe der Berliner Theaterkünstlerinnen Grit Wendicke und Kristina Feix vom Kranewit Theater kommt die Idee, Spielzeugwaffen kreativ umzudeuten und zu entschärfen jetzt erstmals in die Hauptstadt. Dank einer Förderung des Berliner Projektfonds für Kulturelle Bildung und dem Fachbereich Kunst und Kultur des Bezirksamts Pankow ist die Finanzierung gesichert, so dass dem pazifistisch-pädagogischen Vorhaben nichts mehr im Weg steht.

„Frieden fängt schon im Kleinen an, also bereits im Kinderzimmer“, heißt es im Aufruf an Familien. „Wenn Kinder weltweit abrüsten, ist das ein starkes Bild – ein Mahnmal für die Weltpolitik.“

Mehr Nachrichten aus Pankow finden Sie hier.