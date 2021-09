Wahl-Chaos in Berlin

Wahl-Chaos in Berlin Demonstranten in Prenzlauer Berg fordern Neuwahl

Wählen unmöglich: Diese Erfahrung machten in Pankow und anderen Bezirken zahlreiche Bürger. Nun gehen Kritiker in Prenzlauer Berg für eine Neuwahl auf die Straße.

Nach Wahlpannen in Pankow und anderen Bezirken demonstrieren Bürger am Helmholtzplatz am Mittwoch für die Annullierung der Wahl.