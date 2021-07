Pankow zahlt nun doch Geld zurück – aber nur an Ausgewählte

Berlin. Nun gibt es doch, wie erhofft Geld, zurück – aber nur für „begründete Einzelfälle“. Karsten Greve von der Bäckerei „100 Brote“ in Prenzlauer Berg darf sich auf eine Auszahlung seiner Sondernutzungsgebühren für seine Sitzecke auf dem Bürgersteig freuen. Er ist damit womöglich der erste von rund 500 Wirten mit Außenterrassen im Bezirksgebiet. Nach kritischen Berichten, die sich mit der Entscheidung des Bezirksamts Pankow zur Einbehaltung des Geldes für die Rechnungsbeträge kommender Jahre befassten, hat sich eine Sachbearbeiterin ganz unverhofft bei Greve gemeldet. Was zuvor in drei Anläufen abgelehnt wurde, scheint jetzt zu funktionieren: Der Bäcker aus dem Bötzowviertel bekommt sein Geld nicht erst mit den zukünftigen Gebühren bis 2023 verrechnet, sondern erhält es so, wie er es für selbstverständlich hielt: sofort.

So bestätigt es nun auf Morgenpost-Anfrage der zuständige Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne). „Die vom gesamten Bezirksamt beschlossene Regelung lässt die Möglichkeit von kurzfristigen Erstattungen – anstatt längerfristigen Verrechnungen – in begründeten Einzelfällen zu. Von daher habe ich eine nochmalige Prüfung aller bisher eingegangenen Anträge auf Rückzahlung veranlasst“, erklärt Kuhn. Das waren laut einer früheren Auskunft 17 an der Zahl.

Bezirk Pankow will Ausnahmen ermitteln – aber hält an seiner Regel fest

Um Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes vor einer zu hohen Belastung zu schützen, hatte der Bezirk entschieden, dass man den Gebührenerlass als Hilfe für Lockdown-geschädigte Gastronomen einbehält und verrechnet. Obwohl statt der maximal befürchteten 500 Anträge auf Rückzahlung nur 17 eingingen.

Auch die anderen 16 Kandidaten neben Karsten Greve – der Bäcker möchte immer noch eine Lösung im Sinne aller Wirte – können sich nach der neuesten Wendung nicht in Sicherheit wiegen. Jetzt wird jeder dieser Wirte noch einmal geprüft, ob er als „begründeter Einzelfall“ in Frage kommt. Der Ausgang bleibt laut Stadtrat Kuhn unklar: „Ob dann alle bisherigen Antragsteller eine Rückzahlung kurzfristig erhalten, ist offen.“