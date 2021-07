Erst mit Überhol-Taschen, jetzt auch mit Pollern: Der ehemalige Pop-up-Radweg Danziger Straße in Prenzlauer Berg erhält seine endgültige Form - und noch mehr grüne Farbe.

An der Danziger Straße in Prenzlauer Berg werden mehr als 200 Pfosten aufgestellt. Grüne Radwege gibt es jetzt auch in Karow.