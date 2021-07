Abgeschobene Tiere Nach Corona-Tierboom: Gnadenhof in Pankow am Limit

Letztes Zuhause: Dirk Bufé (l.) und Harmut Benter aus Pankow müssen mit ihren Tier-Senioren dringend umziehen. In der eigenen Not sind sie mit egoistischen Anfragen überforderter Halter konfrontiert.

Altenheim der Tiere in Pankow erhält bis zu 30 Anfragen pro Woche von Haltern, die sich von Lieblingen trennen – und steckt selbst in Not.