Körperverletzung anzeigt Weißensee: Polizei eröffnet mobile Wache am Ufer

Am Weißen See häufen sich Beschwerden. Nachdem eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung einging, reagiert jetzt die Polizei.

Nach einer Anzeige wegen Körperverletzung, Arzteinsätzen und einem Badetoten startet am Weißen See in Pankow ein Dauereinsatz.