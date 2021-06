Wettbewerb zum Quartier „Buch - Am Sandhaus“ entschieden

Im Quartier „Buch - Am Sandhaus“ sollen bis zu 3000 Wohnungen entstehen. Unter anderem sollen am sogenannten Angerplatz West „Gemeinschaftliche Wohnformen am Anger und die neue Schule im Übergang zur Landschaft“ entstehen.

Berlin. Die Fachjury hat ihr Urteil gefällt: Das nördlichste der vom Senat geplanten 16 neuen Stadtquartiere in Berlin soll nach dem städtebaulichen Entwurf der Büros Studio Wessendorf und Grieger Harzer Landschaftsarchitekten entstehen. Das gab die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung jetzt bekannt.

In den kommenden Jahren soll das Quartier „Buch – Am Sandhaus“ zwischen der Wiltbergstraße und der Bahntrasse mit dem S-Bahnhof Buch auf einer Gesamtfläche von rund 57 Hektar errichtet werden – mit Platz für 2400 bis 3000 neue Wohnungen, mehrere Kitas und eine Grundschule.

„Nach intensiver Diskussion des Entscheidungsgremiums“, sei der Entwurf als Grundlage der weiteren Planung mit klaren Prüfaufträgen ausgewählt worden, teilt die Verwaltung mit. „Mit dem Ergebnis können wir alle mehr als zufrieden sein. Der Entwurf ist sowohl aus ökologischer als auch aus wohnungspolitischer Sicht nachhaltig“, so Sebastian Scheel (Linke), Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Das neue Stadtquartier werde Buch insgesamt stärken und die weitere Entwicklung des Pankower Ortsteils hin zu einem lebendigen Innovationsstandort unterstützen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Buch - Am Sandhaus: Anwohnerinitiativen üben Kritik an der Art der Bürgerbeteiligung

Blick vom Bahnhofsausgang Süd auf die Promenade als Herzstück des Quartiers

Foto: Stadtentwicklung Berlin/Studio Wessendorf und Grieger Harzer Landschaftsarchitekten

Die Vorschläge und Anregungen aus der Bürgerbeteiligung vor Ort seien in die Entwurfsplanungen eingeflossen, betont Lars Loebner, Leiter des Sonderreferat Wohnungsbau in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und Mitglied des Entscheidungsgremiums. So konnten etwa Fragestellungen, wie die Zukunft des Abenteuerspielplatzes und des Naturerfahrungsraumes, „in sachlicher Atmosphäre diskutiert und im Dialog mit den Büros in planerische Lösungen überführt werden“, so Loebner. Der Prozess sei aber noch nicht zu Ende. „Auch für die nachfolgenden Planungsschritte setzt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen fest auf die lokale Kompetenz der Bürgerschaft und deren Mitwirkung“, so Loebner.

An der Art der Bürgerbeteiligung hatte es allerdings deutliche Kritik bei Anwohnern gegeben. In einem offenen Brief hatte etwa die Initiative Am Sandhaus, unterstützt vom Bucher Bürgerverein, gefordert, das Verfahren stark zu bremsen. Die Corona-Pandemie habe eine echte Bürgerbeteiligung mit Versammlungen und Live-Debatten verhindert. Stattdessen habe es lediglich Online-Konferenzen und eine „Zaunausstellung“ der Entwürfe gegeben. Diese hätte zuletzt an nur fünf Tagen bei Regen und Kälte stattgefunden. Angesichts der Größe und Komplexität dieses Projektes sei das zu wenig.

Baubeginn frühestens Ende 2023

Das abgeschlossene städtebauliche Gutachterverfahren ist Teil des laufenden Rahmenplanverfahrens für das Quartier, das entlang der Straße Am Sandhaus und auf der Fläche des ehemaligen Krankenhauses der Staatssicherheit entstehen soll. Auf der Grundlage des ausgewählten Entwurfs soll nun bis zum Herbst ein Masterplan erarbeitet werden. Läuft alles wie von der Senatsverwaltung geplant, soll der Baubeginn soll 2023/2024 sein.

Lesen Sie auch: Pankows Norden wächst enorm und sucht Anschluss zur City