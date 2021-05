Lastenräder sollen Fracht umweltfreundlich ans Ziel bringen – in Prenzlauer Berg geht nun ein neues Bike-Sharing-Angebot aus den Niederlanden an den Start. Aber noch wird über Standorte gestritten.

Der Bike-Sharing Anbieter Cargoroo aus Holland will E-Lastenräder an 20 Standorten parken. Pankow befürchtet Platznot am Straßenrand.