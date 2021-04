Verbrannt und nicht abgeholt: Dieses Mercedes-Coupe steht in Prenzlauer Berg im absoluten Halteverbot und zieht Schaulustige ebenso an wie Graffitisprayer.

