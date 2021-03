Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Das sind die zehn häufigsten Unfallstellen in Pankow

Große, unübersichtliche Verkehrsknoten in Prenzlauer Berg begünstigen Unfälle – die Leidtragenden sind Radfahrer und Autofahrer gleichermaßen.

Eine neue Statistik des Senats zeigt, wo es in Pankow am häufigsten kracht. Fast alle Gefahrenpunkte liegen in Prenzlauer Berg.