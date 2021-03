Die Initiative „Corona-Tote sichtbar machen“ gedenkt am Berliner Stierbrunnen im Prenzlauer Berg zum letzten Mal Menschen, die an Covid-19 starben.

Coronavirus in Berlin Letzte Kerzen am Stierbrunnen: Projekt für Corona-Tote endet

Berlin. Öffnen und Lockern ist vielen Berlinern inzwischen offenbar wichtiger als Trauern und Erinnern – diese Deutung ist der Grund, warum die Gründer einer Gedenkinitiative für die Toten der Corona-Krise ihr Engagement jetzt stoppen werden. Am Sonntag, 7, März, sollen am Stierbrunnen auf dem Arnswalder Platz in Prenzlauer Berg offiziell zum letzten Mal zu Ehren der über 70.000 Verstorbenen in Deutschland die Kerzen brennen, wie das Team um Christian Y. Schmidt und Veronika Radulovic bekannt gibt. Dieses plötzliche Ende nach dem Auftakt im Dezember sehen sie zugleich als erfreuliche und als beunruhigende Botschaft an.

Corona-Gedenken scheitert am Herunterspielen der Toten-Zahlen

Eigentlich lautete die Absicht, das Trauerprojekt „Corona-Tote sichtbar machen“ in Berlin ausgehend vom Arnswalder Platz auf andere Orte auszuweiten. Doch die Geste, an bestimmten Punkten im Kiez Kerzen aufzustellen, fand aus Schmidts Sicht nicht genügend Nachahmer. „Zu groß war offenbar für viele Menschen der Schritt von der grundsätzlichen Unterstützung hin zur aktiven Beteiligung. Und nicht nur das. Bereits ein paar Wochen, nachdem unsere kleine Bewegung ihre größte Ausdehnung erlangt hatte, begann sie wieder zu schrumpfen“, heißt es in der Ankündigung zur Beendigung des Projekts.

Einen Grund dafür sehen die Gründer beim Tenor in der Berichterstattung zur Corona-Krise. Nach wie vor sei es so, „dass die Medien die Zahl der Toten herunterspielen und nicht deutlich machen, wie dramatisch die Lage nach wie vor ist“. Auch die allgemeine Pandemiemüdigkeit lasse sich am nachlassenden Wunsch, die schlimmsten Folgen der Covid-19 Erkrankungen zu beklagen, ablesen. „Es wird deutlich mehr darüber gesprochen, dass und wann wir öffnen sollen, wollen oder müssen, als über die nunmehr schon mehr als 70.000 Toten“, schreiben Schmidt und Radulovic. Auch die Konkurrenz durch andere Erinnerungsbewegungen wie die „Lichtfenster“-Initiative des Bundespräsidenten oder kirchliche Gruppen sei ein Faktor gewesen, warum am Ende nicht so viele Kerzen brannten wie erhofft.

Veranstalter aus Prenzlauer Berg unterstützen „Zero Covid“-Bewegung

Zugleich freuen sich die Aktivisten über einen erfreulichen Trend: Die Corona-Sterblichkeit gehe inzwischen deutlich zurück, was daran liege, dass zumindest Teile der Risikogruppe geimpft seien. So werde die Corona-Pandemie weniger katastrophal enden als etwa die Spanische Grippe.

Obwohl das offizielle Gedenken auf dem Arnswalder Platz am Sonntag besiegelt wird, soll das Aufstellen von Kerzen weitergehen, so lange Anwohner die Geste selbstständig fortführen wollen. Denn der Stierbrunnen habe sich inzwischen neben der allgemeinen Veranstaltung zu einem persönlichen Ort der Trauer um Angehörige und Freunde entwickelt.

Auch wenn jetzt Lockerungen des Lockdowns bei höheren Inzidenzwerten zu erwarten sind, vertreten Schmidt und Veronika Radulovic den Standpunkt, dass die Fallzahlen viel stärker sinken müssten, um eine Normalität zu erlauben. Sie unterstützen nun die Initiative „Zero Covid“, die Infektionszahlen drastisch drücken will – bis auf Null.