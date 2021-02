Mülleimer überfüllt: BSR war im „Winterdienst-Volleinsatz“

Vor allem in Prenzlauer Berg melden Anwohner überquellende Mülleimer – die Erklärung: zu viel Frost und Schnee.

Leerung nebenrangig: Die Berliner Stadtreinigung BSR musste sich zuletzt so stark auf den Winterdienst konzentrieren, dass viele Mülleimer, wie hier in Prenzlauer Berg, voll blieben.

Berlin. Manche legten ihren Müll daneben, andere hängten den orangefarbenen Behältern der Berliner Stadtreinigung (BSR) eigene Abfallbeutel an – jedenfalls waren sie aus Sicht etlicher Passanten viel zu voll. Vor allem in Prenzlauer Berg rund um den Mauerpark, im Bötzowkiez und am Helmholtzplatz fanden Berliner Fotomotive für soziale Netzwerke – sie posten seit Tagen Bilder mit überquellenden Eimern, verbunden mit der Frage, ob die BSR ein Winterproblem hat. Das Phänomen trat schließlich ein, als Berlin für eineinhalb Wochen den stärksten Wintereinbruch seit Jahren erlebte.

Winterdienst hat Vorrang gegenüber Mülleimer-Leerung

Und tatsächlich ist die starke Belastung der Stadtreinigung durch ungewöhnlich viel Eis und Schnee der Grund für das Müllproblem, wie ein Sprecher nun bestätigt. „Die Beschäftigten unserer Straßenreinigung waren seit anderthalb Wochen im Winterdienst-Volleinsatz. Aus Gründen der Verkehrssicherheit hat der Winterdienst stets Vorrang vor normalen Straßenreinigungsmaßnahmen. Deshalb konnten die Touren zur Entleerung der Straßenpapierkörbe nur eingeschränkt durchgeführt werden“, heißt es zur Erklärung.

Mit dem Tauwetter sei man jetzt optimistisch, dass sich die Situation der Leerung von Straßenabfalleimer in den nächsten Tagen spürbar verbessert.