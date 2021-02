Wohin mit dem Geld? Pankower entscheiden jetzt mit

Berlin. In so manchem Bürger steckt ein kleiner Lokalpolitiker – das wird in Pankow immer wieder deutlich, wenn Bürgerinitiativen sich mit eigenen Einfällen in die Planungen des Bezirks bei Wohnungsbau oder Verkehrsproblemen einmischen. Jetzt dürfen ganz normale Einwohner auch bei der Königsdisziplin der kommunalen Machtausübung mitmischen: Beim Aufstellen des Haushalts.

Eine am 1. Februar freigeschaltete Internetseite erlaubt es erstmals, eigene Vorschläge für eine möglichst sinnvolle Aufteilung des Budgets im Bezirk einzubringen. Bis zum 31. März 2021 kann jeder, der in Pankow mit Erstwohnsitz gemeldet ist, Ideen für den nächsten Bezirkshaushalt der Jahre 2022 und 2023 in dem Portal notieren und sogar auf einer Karte verorten.

Mitsprache zu Spielplätzen und Radwegen in Pankow möglich

Dabei sind Äußerungen zu allen Themenbereichen möglich, bei denen ein Berliner Bezirk Gestaltungsmöglichkeiten besitzt. So lässt sich also zum Beispiel eine Straßenquerung ebenso anregen wie eine Spielplatzsanierungen oder ein Fahrradweg. Pro Anregung für eine Verbesserungsmöglichkeit sollte man auf der Seite jeweils einen separaten Eintrag anlegen, zu dessen Bearbeitung in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) man dann informiert wird.

Nach Abschluss der Ideensammlung Ende März prüfen die zuständigen Fachbereiche des Bezirks die grundsätzliche Machbarkeit jeder Idee und überweisen sie dann zur Diskussion in die Fachausschüsse der BVV. Am Ende wird ein Paket aller Maßnahmen mit dem nächsten Bezirkshaushalt beschlossen.

Kinder und Jugendliche dürfen den Bürgerhaushalt mitplanen

Im Übrigen können sich auch Kinder und Jugendliche am Bürgerhaushalt beteiligen. Sie sollten ihre Ideen formlos und mit Angabe des jeweiligen Ortsteils entweder namentlich oder anonym, am besten mit Altersangabe, in die Briefkästen der Bürgerämter einwerfen. Um die Auswertung kümmert sich dann Pankows Büro für Bürgerbeteiligung.

Sieben von zwölf Berliner Bezirken setzen schon seit Jahren auf Bürgerhaushalte als Maßnahme für basisdemokratische Mitbestimmung. Mit einem Beschluss in der Pankower Bezirksverordnetenversammlung ist diese Möglichkeit seit 2021 nun auch hier gegeben.