Pankows Obdachlosenheime bekommen schnelles Internet

Auch wer wenig besitzt, soll in Pankow mit hohem Tempo im Internet surfen können. Das hat der Berliner Senat nun bestätigt.

Obdachlose und Flüchtlinge in Pankow sollen bald mehr erwarten dürfen als einen Schlafplatz. Die Heime rüsten digital auf.

Berlin. Ein Bett, Wärme, eine Mahlzeit – das Lebensnotwendigste ist in Berliner Obdachlosenheimen gesichert. Aber in Pankow bieten die Einrichtungen bald noch etwas mehr: Schnelles Internet, das auch für Videokonferenzen taugt. Genau das hatten di Bezirksverordneten im vergangenen September zu Beginn der zweiten Corona-Welle beschlossen – und nun meldet der Bezirk bereits Vollzug. Offenbar rannte man bei der zuständigen Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) offene Türen ein. „Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales teilt die Auffassung, dass eine umfängliche und qualitativ hochwertige Versorgung mit WLAN auch in Unterkünften zukünftiger Standard sein soll, vollumfänglich“, meldet Pankows Sozialstadträtin Rona Tietje (SPD) die Einigung.