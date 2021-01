Flugblätter warnen vor Exhibitionisten in Pankower Park

Flugblätter in der Schönholzer Heide in Pankow beschreiben einen Fall von Exhibitionismus.

Berlin. Eine Woche ist es nun her – aber die Vorsicht ist Spaziergängerinnen in der Schönholzer Heide anzumerken. Auffällige Flugblätter im Pankower Park weisen nun auf ein Vorkommnis hin, was zuvor schon in lokalen Facebook-Gruppen gemeldet wurde: Am Mittwoch, 20. Januar, soll sich ein Jogger vor einer Frau entblößt und vor ihren Augen selbstbefriedigt haben.

Es ist offenbar nicht der erste Fall von Exhibitionismus in diesem Teil von Pankow. Mehrfach soll es zu vergleichbaren Vorkommnissen gekommen sein, schreiben Facebook-User zu der Meldung in den Foren. Ob es sich um dieselbe Person handelt, ist nicht bekannt. Auch die Berliner Polizei kann den Fall schwer einordnen, zumal das aktuelle Vorkommnis bislang nicht offiziell gemeldet wurde.

Berliner Polizei rät bei Exhibitionismus zum Notruf

Das aber ist dringend anzuraten, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. "Den Opfern von Exhibitionisten ist zu empfehlen, andere Unbeteiligte auf den Vorfall beziehungsweise den Exhibitionisten, beispielsweise durch gezieltes lautes Ansprechen und oder Schreien, aufmerksam zu machen und umgehend den Notruf der Polizei zu wählen, um eine zeitnahe, gezielte Suche zu ermöglichen", erklärt eine Sprecherin das richtige Vorgehen. Bei einer schnellen Meldung sind die Erfolgschancen, den Täter zu ermitteln, vergleichsweise hoch, wie frühere Fälle zeigten.

In Pankow beließen es die Betroffenen bisher dabei, andere Passanten per Flugblatt auf das Problem hinzuweisen. Der Beschreibung zufolge soll es sich beim Exhibitionisten in der Schönholzer Heide um einen "älteren weißen Mann" gehandelt haben, der etwa 1,70 Meter groß ist, eine rote Jacke, eine weiße Hose und eine weiße Mütze trug.

Fehlende Beleuchtung in Schönholzer Heide bereitet Sorge

Etliche Parkbesucher bleiben an den Aushängen stehen und äußern sich besorgt. "Der Fall scheint tagsüber passiert zu sein. Aber hier gibt es keine Laternen. Und da wird mir schon mulmig", sagt zum Beispiel Joggerin Julia W., die am Aushang kurz Halt macht. Auf ihre Runden in der Schönholzer Heide nach Einbruch der Dunkelheit wolle sie erst einmal verzichten.

Exhibitionistische Handlungen können laut Gesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Der Straftatbestand soll das Recht auf die individuelle sexuelle Selbstbestimmung schützen und ist erfüllt, wenn sich eine Person durch die Entblößung des männlichen Geschlechtsteils in der Öffentlichkeit belästigt fühlt.