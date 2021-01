Ort des Auschwitz-Gedenkens ist erneut das frühere Jüdische Waisenhaus in der Berliner Straße am Bahnhof Pankow.

Auschwitz-Befreiung So läuft das Holocaust-Gedenken in Pankow trotz Corona

Berlin. Es soll wieder ein gemeinschaftliches Gedenken sein, aber dichtes Gedränge bei einer großen Lichterkette, wie sie jedes Jahr am 27. Januar vor dem früheren Jüdischen Waisenhaus in Pankow stattfindet, kommt diesmal nicht in Frage – auch hier fordert der Corona-Infektionsschutz Tribut. Wer sich an die Befreiung von Auschwitz im Winter 1945 erinnern will, kann am Mittwoch im Laufe des Tages aber eine Kerze vor dem Waisenhaus in der Breite Straße 120 aufstellen. Auch andere, individuelle Gesten sind willkommen. Von 17 bis 19 Uhr findet dort außerdem eine kleine Mahnwache statt, wie das Bezirksamt Pankow und das Komitee für Bürgerarbeit ankündigen. Im Anschluss soll, ebenfalls mit begrenzter Teilnehmerzahl, eine Andacht in der Pfarrkirche am Pankower Anger mit Ruth Misselwitz folgen. Ziel der Veranstaltung ist es, an alle jüdischen Kinder, Frauen und Männer zu erinnern, die während der Nazi-Diktatur ausgelöscht wurden.

Pankows Bezirksbürgermeister warnt vor Verschwörungstheorien

Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) beteiligt sich am Auschwitz-Gedenken mit einer Videobotschaft, die bereits online zu sehen ist – und führt darin die Verfolgung von Juden zur Nazi-Zeit auf einen Verschwörungsmythos zurück: den Antisemitismus. Der finde im Laufe der Geschichte immer wieder neue, verdeckte Ausdrucksformen – "in der Corona-Pandemie müssen wir das gerade wieder erleben", zieht Benn eine Parallele zu Verschwörungstheorien, die das Virus betreffen und die Ablehnung von Corona-Einschränkungen teilweise mit Antisemitismus verbinden. Darin äußert sich aus Sicht des Bürgermeisters die Judenfeindlichkeit in einer neuen Tarnung.

"Wenn sie ein großes Ganzes beschwören, dem Einzelne zum Opfer fallen, glaubt ihnen nicht", warnt Benn in seiner Rede deshalb vor Verschwörern. Ein Königsweg aus der Corona-Krise, den einer allein wüsste, sei nicht erkennbar – "darum müssen wir den Streit aushalten und sogar wertschätzen".