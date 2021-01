Weil eine Containersiedlung in Karow einer Schulfläche weichen soll, erhalten 200 Bewohner ein anderes Zuhause.

Künftige Schulfläche Heimschließung in Pankow: Flüchtlinge ziehen im Lockdown um

Berlin. Es wird ein Umzug unter schwierigen Bedingungen - aber dass 200 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Karow während des aktuellen Lockdowns umziehen müssen, kann das Bezirksamt Pankow nicht vermeiden. Ende Januar muss die Containersiedlung an der Silverstorpstraße endgültig schließen, denn die Fläche wird als Standort für eine Schuldrehscheibe gebraucht. Wo jahrelang Geflüchtete zu Hause waren, entsteht also ein temporärer Lernort mit Klassenzimmern für Kinder, deren Schule wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht.