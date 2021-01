Corona-Skeptiker trafen sich abermals bei "Scotch & Sofa" in Prenzlauer Berg.

Am Donnerstagabend versammelten sich in der Bar „Scotch & Sofa“ erneut Corona-Skeptiker. Diesmal ließ sie die Polizei gewähren.

Coronavirus in Berlin

Berlin. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche haben sich am Donnerstagabend in der Bar "Scotch & Sofa" in Prenzlauer Berg Corona-Skeptiker getroffen, um eine Partei zu gründen. Unter dem Namen "Team Freiheit" positionieren sie sich gegen die strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.