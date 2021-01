Verkehr in Berlin Rot-Rot-Grün in Pankow will flächendeckend Tempo 30

Berlin. Tempo 30 soll in Pankow flächendeckend die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h ersetzen – so haben es Linke, Grüne und SPD am Mittwochabend in einem Antrag beschlossen. Demnach soll das Bezirsamt Pankow für alle Straßen des übergeordneten Netzes und auch auf allen sonstigen Straßen auf dem Territorium des Bezirks das schärfere Tempolimit umsetzen lassen, heißt es in dem Beschluss. Nur die Prenzlauer Allee, die Prenzlauer Promenade, die Autobahn A 114, die Greifswalder Straße, Berliner Allee und Malchower Straße sollen davon ausgenommen sein.