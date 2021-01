Pankow enteignet Investor, um Spielplatz zu retten

Berlin. Ein jahrelanges juristisches Gefecht um einen Spielplatz im Bötzowviertel geht in diesen Tagen zu Ende: Der Spielplatz in der Liselotte-Herrmann-Straße wird offenbar dauerhaft als Freizeitort für Prenzlauer Berger Kinder gesichert. Dafür musste das Bezirksamt Pankow allerdings die Baulücke, in der sich die Spielgeräte befinden, einem Investor wegnehmen. Der wollte auf seinem Grundstück eigentlich ein Wohngebäude errichten und setzte sich gegen den Wunsch des Bezirks, den Spielplatz zu erhalten, zu Wehr. "Die Enteignung im Fall des Spielplatzes an der Liselotte-Hermann-Straße hat jetzt stattgefunden", erklärte Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) am Mittwochabend. Die Entscheidung in dem Rechtsstreit sei zwar theoretisch noch anfechtbar - "es ist auszugehen, dass sie Bestand hat", meinte Benn dennoch.

Pankow ist mit Spielplätzen deutlich unterversorgt

Das Enteignungsverfahren des Bezirks war eine Reaktion auf die Forderung des Investors, die als Spielplatz genutzte Brache zu räumen. Nun sieht Pankow den langwierigen Prozess zugunsten der Kinder entschieden.

Der Spielplatz befindet sich an der Ecke Liselotte-Herrmann-Straße und Hans-Otto-Straße im Bötzowviertel – einem Gebiet in Prenzlauer Berg, in dem nach Auffassung des Bezirks eine eklatante Unterversorgung mit Spielflächen für Kinder vorliegt. Diese Tatsache hatte man auch als Argument und Rechtfertigung für die Enteignung angeführt. Der mit Abstand kinderreichste Bezirk Berlins weist generell einen Mangel an Spielplätzen auf und befürchtet, dass sich das Missverhältnis wegen des starken Bevölkerungswachstums bis 2030 noch verschärft. tsc