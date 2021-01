Zauberkünstler Axel Hecklau hat er sein Büro in Pankow in sein neues Zauberstudio verwandelt.

Virtuelle Formate eröffnen der Zauberkunst neue Möglichkeiten. So zeigt Axel Hecklau von seinem Büro in Pankow per Zoom seine Tricks.

Magie in Corona-Zeiten Zauber-Shows kommen per Zoom ins Wohnzimmer

Berlin. Wenn Zauberkünstler Axel Hecklau schon nicht mehr auf der Bühne auftreten kann, dann streamt er sich eben per Zoom in die Wohnzimmer seiner Zuschauer. Dafür hat er sein kleines Büro in Pankow in sein neues Zauberstudio verwandelt. Die Steinwand im Hintergrund sieht auf den ersten Blick sogar so echt aus, dass man erst beim genauen Hinsehen erkennt, dass es sich dabei tatsächlich um eine Tapete handelt.