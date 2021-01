Wie Pankows Baupolitiker ein grünes Musterprojekt stoppen

Stadthäuser inmitten der Natur: Die Wohngärten am Anger in Rosenthal fallen mit einer behutsamen, ökologischen Bauweise auf. Doch der Verlust von Kleingärten wiegt für Pankows Bezirksverordnete schwerer.

Aus nach sieben Jahren: Ein Bürgerverein kämpft vergeblich für das Wohnungsbauprojekt "Am Anger". Dem Bezirk fehlen die Planer.

Berlin. Grüne Dächer, Nasch-Gärten für Familien, Bienenstöcke und Kletterwände: Die "Wohngärten am Anger" im Pankower Ortsteil Rosenthal sind einer ökologisch-urbanen Klientel auf den Leib geschneidert. Oder genauer gesagt: Sie sind es gewesen. Denn mit der Ablehnung eines Bürgerantrags im Pankower Bauausschuss steht das Musterprojekt des Architektenbüros Ingenbleek + Kern seit Dienstagabend vor dem Aus. Nach sieben Jahren Vorplanung der Investoren haben die Bezirksverordneten dem neuen Quartier mit ihrem Votum praktisch den Boden entzogen. Und den Öko-Kiez mit 70 Wohnungen in Stadthäusern, die auf Simulationsbildern schon fertig war, verworfen. Dass Architektin Ulrike Kern das Viertel im Ausschuss noch einmal als Mustersiedlung mit null Emissionen als besonders umweltfreundlich anzupreisen versuchte, half am Ende nichts.