Zum Jahresanfang war der Bezirk Pankow in der Corona-Tabelle noch der Primus. Doch dann wurden Fälle nachgetragen.

Coronavirus in Berlin Warum Pankow jetzt die höchste Corona-Inzidenz Berlins hat

Zwischen dem ersten und letzten Platz liegen nur etwa zwei Wochen: Pankow findet sich mit einer Corona-Fallinzidenz von 203 pro 100.000 Einwohnern über sieben Tage plötzlich an der Spitze der Berliner Bezirke wieder – im negativen Sinne. Mit der letzten Meldung am Montagabend lag der Nordost-Bezirk damit als einziger über der 200er-Marke, noch vor dem bisherigen Spitzenreiter Spandau (Inzidenz 193). Und viele fragen sich: Ist das eine nachlaufende Entwicklung in Folge von Weihnachten und Neujahr? Hat Pankow Hotspots und Cluster, die zur sprunghaften Erhöhung der Fallzahlen führen?