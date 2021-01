Pankow wünscht sich 40 weitere Soldaten

Anders als in Kreuzberg oder Mitte war die Hilfe von Soldaten in Pankow unbestritten. Dort lobt man die Leistung. Und holt Verstärkung.

Berlin. In Pankow hat man sich daran gewöhnt, Soldaten, die in ihrer Pause Corona-bedingt oft im Freien verbringen, vor dem Rathaus anzutreffen. Auch sonntags, wenn andere sich erholen, unterstützen sie das Gesundheitsamt bei Covid-19-Tests und telefonieren Kontaktpersonen hinterher. Inzwischen ist es in Berlin sogar möglich, die Kameraden für Schnelltests in Pflegeheimen einzusetzen. Dass Soldaten bei ihrem Hilfsdienst Uniformen tragen, stand anders als in Nachbarbezirken nie zur Diskussionen. In Mitte müssen die Soldaten nun bald das Feld räumen, weil man Platz braucht für Kollegen einer neuen Impfhotline. In Pankow wiederum will Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU) den Abzug - der zum Abschluss der jetzigen Hilfskampagne Ende Februar theoretisch möglich ist - unbedingt verhindern.

"In Pankow leisten die Soldat:innen einen großartigen Dienst sowohl in der Kontaktpersonenermittlung als auch im Abstrichmanagement. Sie sind gut eingearbeitet und sind verlässlich und planbar einsetzbar. Insofern werden wir uns auch weiter für einen verlängerten Einsatz im Bezirksamt und, wenn möglich, eine Aufstockung einsetzen", schreibt Kühne auf Anfrage.

Nur Platzmangel verhindert Verstärkung der Bundeswehr im Rathaus Pankow

Laut einer neuen Vorlage will er zunächst zehn weitere Soldaten anfordern. Derzeit seien in Pankow 15 Soldaten in der Kontaktpersonennachverfolgung und sechs im Abstrichteam des Gesundheitsamts eingesetzt. Die Bezirksverordnetenversammlung hatte sogar die Anwerbung von zu 40 zusätzlichen Helfern bewilligt. Nur die akute Raumknappheit der Corona-Abteilungen des Gesundheitsamts im einwohnerstärksten Bezirk Berlins verhindert, dass es dazu kommt - obwohl der politische Wille da wäre. Zu den Bedingungen des Einsatzes der Soldaten in der Corona-Krise gehört es, dass auf jeden Kameraden ein ziviler Helfer kommen soll. Wenn man also 40 Soldaten anforderte, bräuchte man parallel 40 weitere Zivilisten. Dann wiederum wird es knapp mit dem Platz.

Soldaten dienen auch sonntags - und im Keller

Deshalb hat die Beschaffung zusätzlicher Räume für das Pankower Gesundheitsamt derzeit besonders hohe Priorität. Nachdem alle bezirkseigenen Räume rings ums Rathaus Pankow belegt sind, wird nun auch eine private Flächen in der Berliner Straße angemietet. Und damit nicht genug. Stadtrat Kühne schreibt: "Das Bezirksamt setzt sich weiterhin bei Senantsfinanzverwaltung mit Nachdruck dafür ein, eine unverzügliche und unbürokratische Anmietung von geeigneten Büroräumen zu ermöglichen." Bis dahin dienen Soldaten, wenn es sein muss, auch im Rathaus-Keller.