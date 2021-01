Neue Brücke in Pankow zu teuer: Unbekannte bauen Steg

Berlin. Ein paar Planken, einige Metallstreben und dazu ein Mindestmaß an handwerklichem Sachverstand: Mehr brauchte es am Ende nicht. Statt der jahrelang geforderten neuen Fußgängerbrücke – die der Senat in Relation zum Nutzwert für zu teuer befand – haben Senioren in einer Siedlung am Bahnhof Blankenburg plötzlich einen Steg. Jetzt ist der kleine Bach am Rostsperlingweg zum ersten Mal seit dem Abriss der maroden Brücke an dieser Stelle Anfang 2019 wieder auf kurzem Wege zu überqueren. Was der Steg den Anwohnern erspart, ist ein nicht zu unterschätzender Fußmarsch um den Bach, wie Mario Rubelowski, der lauteste Fürsprecher der Rentner, betont. 500 Meter Umweg hin, 500 Meter zurück – der zusätzliche Marsch zwischen Wohnung und Bahnhof war für manche nicht der Rede wert – aber gerade für Ältere sei er eine Qual.

Brücke statt Steg: Baumeister bleibt trotz Lob der Blankenburger lieber anonym

Quasi über Nacht hat also jemand für Abhilfe gesorgt, der das Schauspiel nicht mehr länger mit ansehen wollte. "Der Steg war auf einmal einfach da. Und niemand weiß, wer ihn errichtet hat", sagt Rubelowski. Zumindest gebe es niemanden, der diese Leistung öffentlich für sich beansprucht. Denn ob das improvisierte Bauwerk eine amtliche Freigabe bekommt, ist fraglich. Den Nutzern sei es aber herzlich egal. Der Steg werde gequert, weil es sonst nichts gibt, meint Rubelowski. "Manche sind mit Stiefeln durch den Bach gegangen. Andere sind über eine Bahnbrücke geklettert", beschreibt er die bisher üblichen Methoden, eine Abkürzung zu nehmen. Er selbst verweist darauf, dass der neue Steg stabil genug ist, dass sich sogar sein Hund darauf ans andere Ufer traut – er heißt genau so wie sein Herrchen: Mario.

Natürlich wäre allen Bewohnern und Nutzern der Erholungsanlage Blankenburg eine richtige Fußgängerbrücke lieber gewesen, meint Rubelowski. Aber nach jahrelangen Bemühungen um eine politische Lösung gab es sowohl vom Senat als auch auf dem Bezirksamt Pankow die Auskunft, dass der Neubau einer Ersatzbrücke bei der eher geringen Zahl der Nutzer zu teuer ist.

Sechs Brücken für den Radschnellweg – aber keine über den Bach

Zwischenzeitlich setzten die Blankenburger ihre Hoffnung drauf, dass dank der Planung des Radschnellwegs "Panke Trail" eine neue Überbrückung des Bachs entsteht. Tatsächlich wird der bis zu 60 Millionen Euro teure Schnellweg zwischen Karow und Prenzlauer Berg ab 2024 in der Nähe auch Blankenburg durchziehen und insgesamt sechs neue Brücken erfordern – allerdings liegt keine von ihnen dort, wo Mario Rubelowski und seine Nachbarn den Bach überqueren wollen.

In der Erwartung, dass Pankows Bezirksverordnete einen neue Lösung suchen würden, fand ein Einwohnerantrag seinen Weg ins Parlament. Doch die rot-rot-grüne Zählgemeinschaft erklärte mit Blick auf die leere Kassen den Umweg durch die fehlende Brücke in Blankenburg für "zumutbar".

Das sehen die Bewohner des Rostsperlingswegs offensichtlich anders. Kürzlich schrieb der Siedlungsverein einen neuen Brief an die Senatsumweltverwaltung in der Hoffnung, dass man dort die Einschätzungen zu Kosten und Nutzen einer neuen Fußgängerbrücke noch einmal überdenkt. Bis die Antwort kommt, gehen selbst Hunde über die Planke – im Vertrauen darauf, dass dieser Steg sie trägt.