Pankows Bürgermeister: Corona-Infektionen müssen auf Null

Berlin. In der Debatte um die nochmalige Verschärfung des Lockdowns bezieht Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) eine radikale Position: Er schließt sich einer Gruppe von Medizinern, Wissenschaftlern und Autoren an, die das Coronavirus durch möglichst harte Maßnahmen völlig aushungern wollen. Die Zahl der Infektionen soll nicht nur auf eine Inzidenz von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner sinken, sondern auf Null – und das auf dem gesamten Kontinent Europa. "Zero Covid" heißt die Initiaitve, die Benn als "kosequent, europäisch und solidarisch" empfindet. "So hat Corona keine Chance", schreibt er bei Twitter.

Zero Covid: "Solidarische Pause von einigen Wochen"

Die Initiative legt einen Plan mit mehreren Punkten vor. Der erste und wichtigste: Das radikale Absenken der Neuinfektionen. Empfohlen wird dazu "eine solidarische Pause von einigen Wochen". Der weiter verschärfte Lockdown soll dazu führen, dass alle direkten Kontakte auf ein Minimum reduziert werden – "und zwar auch am Arbeitsplatz". Die Maßnahmen könnten nicht erfolgreich sein, wenn sie nur auf die Freizeit konzentriert sind, aber die Arbeitszeit ausnehmen. Die Einschränkungen sollen europaweit gelten, damit ein Ping-Pong-Effekt durch Einschleppung von Corona-Infektionen aus Ländern mit weniger strikten Regeln vermieden wird.

Mit einem Onlineaufruf sammelt die Initiative der Mediziner derzeit Unterschriften für die flächendeckende massive Verschärfung von Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie. Als Grund für die Forderung heißt es: "Nach einem Jahr Pandemie sind wir in ganz Europa in einer äußerst kritischen Situation. Tausende Menschen sterben jeden Tag und noch viel mehr erkranken. Das neue Coronavirus breitet sich rasend schnell aus, von Mutationen noch beschleunigt. Die Maßnahmen der Regierungen reichen nicht aus: Sie verlängern die Pandemie, statt sie zu beenden, und gefährden unser Leben."

Corona-Tests an Schulen und bessere Warn-App

Zu den ersten Unterzeichnern gehört auch der Autor Christian Y. Schmidt, der in Prenzlauer Berg eine Initiative für die Sichtbarmachung von Corona-Toten gestartet hat. Am Stierbrunnen im Bötzowviertel zünden dazu Passanten Kerzen an.

Auch Sören Benn findet sich in der Liste der Unterstützer von "Zero Covid". Auf Anfrage der Morgenpost verweist er auf seine frühen Forderungen nach einem harten Lockdown im November. "Früher wäre halt besser gewesen", sagt Benn. Zu konkreten Maßnahmen sagt er: "Weitere deutlich Kontaktreduzierungen, auch in der Arbeitswelt, sind unumgänglich, werden aber nicht reichen. Gleichzeitig muss die Corona-Warnapp grundlegend verbessert werden, müssen schnell Konzepte für massenweise Tests für Schulen entwickelt und zum Einsatz gebracht werden, sowie eine schnelle Ausweitung der Impfkapazitäten." Es gehe bei der Forderung nicht um Härte, sondern "um Konsequenz und Wirksamkeit von Maßnahmen". Nur die würden von der Bevölkerung weiterhin mitgetragen, meint Benn.