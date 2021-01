Polizei beendet Versammlung von Corona-Verharmlosern in Bar

Die Berliner Polizei rückte an, um die Liveübertragung einer illegalen Veranstaltung aus einer Bar in Prenzlauer Berg zu beenden. (Symbolfoto)

Berlin. Am Donnerstagabend hat die Berliner Polizei eine Versammlung in einer illegal geöffneten Bar aufgelöst. Im Lokal "Scotch & Sofa" in der Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg hatten sich laut Bericht des Tagesspiegels und nach Angaben der Polizei 28 Personen versammelt – offenbar, um die Gründung einer neuen Partei zu begehen und live im Internet zu übertragen. Auch als nach etwa zwei Stunden die Polizei eintraf, um das Treiben aufzulösen, ging die Onlineübertragung zunächst weiter. Die Teilnehmer trugen nach Angaben der Polizei zumeist keine Masken und bemühten sich nicht um Umstand.

Barbesucher filmten Auslösung der Versammlung durch die Polizei

Unter den Teilnehmern der Feier sollen sich auch Persönlichkeiten befunden haben, die sich in der Vergangenheit als Kritiker der Verordnungen zum Eindämmen der Corona-Pandemie geäußert haben. Auch Mitglieder der Querdenker-Bewegung waren demnach in der Bar zugegen. Video-Aufnahmen zeigen, wie maskierte Polizeibeamte mit Barbesuchern diskutieren, die ihre Versammlung fortsetzen wollen.

Der Polizei gelang es schließlich, die Veranstaltung zu beenden. Es wurden zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verodnung geschrieben, hieß es bei Twitter.

Es laufen nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, gegen das Versammlungsgesetz und wegen versuchter Körperverletzung ein. Nach einer Personalienfeststellung hätten die anwesenden Personen, neun Frauen und 19 Männer im Alter zwischen 32 und 69 Jahren den Einsatzort verlassen können, hieß es am Donnerstag. tsc