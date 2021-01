Neuer Posten: Pankow verpflichtet Klimaschutzbeauftragte

Berlin. Es ist eine Zukunftsaufgabe, die im Schatten der Pandemie heranwächst – der Umweltschutz. In Pankow bekommt die Bewältigung des Klimanotstands nun ein Gesicht: Angelika Haaser hat den neu geschaffenen Posten der Klimaschutzbeauftragten übernommen. Ab sofort wird sie nach Möglichkeiten suchen, wie sich die Erderwärmung mit den Mitteln einer Kommune so weit wie möglich bremsen lässt. "Als Verwaltung können wir intern mit geeigneten Maßnahmen und einem durchdachten Gesamtkonzept viel erreichen", meint Haaser, die vom Bezirksamt Spandau nach Pankow wechselt.

Am anderen Ende der Stadt war die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin bereits seit 2017 in der Leitstelle für Klimaschutz aktiv. Jetzt will sie den einwohnerstärksten Bezirk beim Thema Klimaneutralität nach vorne bringen. Immer wenn bei Beschlussvorlagen und Entscheidungen des Bezirksamts Pankow beim Baugeschehen anstehen, wird Haaser gefragt sein. Auch Informationsveranstaltungen für Bürger zu klimaschutzrelevanten Themen liegen künftig in ihrer Verantwortung – ebenso alle wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Projekte des Bezirks.

"Der Klimaschutz in Pankow ist nun auch personell besetzt, ein wichtiger Hebel, das Thema in unser Verwaltungshandeln regelhaft zu integrieren", sagt Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) zur Amtseinführung der neuen Expertin. Sie solle nicht etwa allgemeine Naturschutzbelange bearbeiten, sondern dafür sorgen, dass die nachhaltige Entwicklung Pankows eine eigene Leitstelle bekommt. Als erste Berliner Verwaltungseinheit hatte der Bezirk im Sommer 2019 den Klimanotstand festgestellt und debattiert seit einigen Monaten in einen eigenen Ausschuss für Klimaschutz praktische Konsequenzen. tsc