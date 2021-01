Nach Deckeneinsturz: Pankows Bauaufsicht ordnet Reparatur an

Berlin. Kein Auszug und keine Gefahr: Bewohner eines Mietshauses in der Stargarder Straße können mit Erleichterung das Prüfergebnis der Pankower Bauaufsicht zur Kenntnis nehmen. Nach dem plötzlichen Einsturz einer Zimmerdecke im vierten Stockwerk stellten die Prüfer bei ihren Untersuchungen keine dramatischen Schäden fest. Zur Erinnerung: Beim Einsatz der Berliner Feuerwehr am 1. Januar war von einer möglichen Einsturzgefahr die Rede. Eine Befürchtung, die sich laut neuen Erkenntnissen von Pankows Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) nicht bestätigt hat.

Ablagerungen über der Decke könnten Einsturz bewirkt haben



In einer Wohnung des Hauses sei die Putzdecke mit alter Schüttung heruntergefallen, beschreibt Kuhn den Vorfall. Als Ursache gelten "unsachgemäße Ablagerungen" über der Decke bei Bauarbeiten an dem Haus im Jahre 1993. "Zu Schaden ist niemand gekommen. Die darunterliegenden Wohnungen wurden nicht durch den Absturz beeinträchtigt. Der Eigentümer des Hauses ließ die betreffende Decke bereits am 2. Januar entsorgen", heißt es im Abschlussbericht der Wohnungsaufsicht. Am Dienstag sei der Schaden vom Eigentümers des Hauses und von einer Fachfirma noch einmal begutachtet worden. Die Reparatur der Decke soll nun in der kommende Woche beginnen. tsc